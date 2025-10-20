Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj! A bătut palma cu Nelu Varga și preia funcția de președinte: „La ora 13 începe!”

Fostul conducător al „feroviarilor” revine la club după 5 ani de pauză, la solicitarea finanțatorului Ioan Varga.

CFR Cluj are din nou un președinte cu greutate. Iuliu Mureșan (71 de ani) revine la echipa din Gruia, după o absență de cinci ani, și va ocupa din nou funcția de președinte al clubului.

După despărțirea de Cristi Balaj, patronul Ioan Varga a analizat mai multe variante pentru a acoperi postul-cheie din conducere. Pe listă se aflau Iuliu Mureșan și Marian Copilu, ambii foști colaboratori ai clubului, dar în final decizia a fost clară.

„M-am înțeles cu Iuliu Mureșan. E noul președinte al lui CFR Cluj! De la ora 13:00 începe. Și mă bucur foarte mult. Am decis să-l aleg pe el. A fost o discuție foarte rapidă, ne-am pus de acord imediat. E un om pe care-l cunosc foarte bine și-l stimez foarte mult. Îmi place caracterul lui. E clujean, știe clubul foarte bine, știe ce presiune și ce pretenții sunt aici”, a declarat Nelu Varga pentru Gazeta Sporturilor.

Revenire după cinci ani și 8 trofee câștigate

Iuliu Mureșan a condus CFR Cluj timp de 17 ani, între 2001 și 2018, fiind unul dintre arhitecții celei mai glorioase perioade din istoria clubului. Sub conducerea sa, echipa a cucerit 8 trofee, inclusiv 3 titluri de campioană, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După despărțirea din 2018, Mureșan a activat o scurtă perioadă la Dinamo București, până în 2022, iar în ultimii ani a fost retras din activitatea sportivă.

„A făcut o treabă excelentă aici în precedentul mandat, a pus umărul la creșterea echipei. Sunt sigur că totul va merge foarte bine, iar el cu Mandorlini vor duce clubul spre primele locuri”, a mai spus Varga, care l-a ales pe Mureșan în locul lui Copilu după o analiză detaliată.

CFR Cluj, misiune dificilă în Superliga

Echipa din Gruia traversează o perioadă complicată. După eliminarea din Europa League și Conference League, formația a rămas fără Dan Petrescu și se află acum pe locul 11 în Superligă, cu 13 puncte după 12 etape.

Noul președinte are misiunea de a stabiliza clubul și de a-l readuce în zona play-off-ului, obiectiv minim pentru actualul sezon.

CFR se află la 6 puncte de locul 6, ocupat în prezent de Oțelul Galați, dar oficialii cred că experiența lui Mureșan și autoritatea lui în vestiar pot fi factorii decisivi în revenirea echipei.

„Sunt sigur că e cea mai bună decizie. Iuliu e omul potrivit pentru a readuce echilibrul și performanța la CFR”, a conchis Ioan Varga.