5.8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăȘtirile zileiIulian Chiriță, dublă performanță la Mondialele de juniori! Două medalii asigurate la...

Iulian Chiriță, dublă performanță la Mondialele de juniori! Două medalii asigurate la Cluj-Napoca

Știrile zileiTenis
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
589795480 1271690714987445 4207672019429508166 n

Românul Iulian Chiriță și-a asigurat prezența pe podium la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori, după ce s-a calificat în finala probei de dublu mixt și în semifinalele probei masculine de dublu.

Desfășurate la Cluj-Napoca, Mondialele de juniori i-au adus tânărului sportiv român două performanțe remarcabile. În proba de dublu mixt Under-19, Iulian Chiriță, alături de partenera sa Anna Hursey din Țara Galilor, a eliminat în drumul spre finală perechi redutabile.

Cei doi au trecut în sferturi de francezii Flavien Coton/Leana Hochart cu 3-2 (11-13, 11-9, 11-13, 13-11, 11-8), apoi i-au învins în semifinale pe japonezii Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki, scor 3-1 (11-6, 1-11, 11-5, 12-10).
În finala de vineri, românul și partenera sa vor înfrunta perechea chineză Hechen Li/Yuxuan Qin.

Semifinală și la dublu masculin

Chiriță și-a continuat parcursul excelent și la dublu masculin, unde face echipă cu portughezul Tiago Abiodun. Cei doi s-au calificat în semifinale după ce au trecut fără set pierdut de două cupluri asiatice:
– 3-0 (11-5, 13-11, 12-10) contra Alan Kurmangaliev/Benyamin Faraji (Kazahstan/Iran);
– 3-0 (11-2, 11-6, 12-10) în fața indianilor Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi.

În penultimul act, perechea Chiriță/Abiodun va întâlni, tot vineri, tandemul japonez Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama.

Rezultatele celorlalți români

Dragoș Bujor și polonezul Rafal Formela au fost eliminați în optimi, scor 1-3, de taiwanezii Guan-Hong Kuo/Hsien-Chia Hsu.
– La junioare U19, Alesia Sferlea/Karolina Holda și Bianca Mei-Roșu/Sara Tokic au fost învinse în optimi, respectiv sferturi.
– La Under-15, Andrei Țîbîrnă/Raul Creucu au pierdut în optimi, iar Patricia Stoica/Hanka Kodet s-au oprit în sferturi.

Iulian Chiriță devine astfel primul român care obține două medalii la aceeași ediție a Mondialelor de juniori, confirmându-și statutul de cel mai promițător jucător din noul val al tenisului de masă românesc.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Decizie clară la Inter după incidentul de la Madrid! Cristi Chivu îl susține total pe Lautaro Martinez

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Gazzetta dello Sport: „Nu există nicio dorință de ruptură între antrenor și căpitan. Chivu are nevoie de Lautaro la fel cum Lautaro are nevoie...

Gigi Becali confirmă: Charalambous și Pintilii rămân la FCSB cel puțin până la finalul sezonului

Fotbal Alexandru Stancu - 0
Gigi Becali, patronul FCSB, a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele zile și a anunțat ferm că nu are de gând să schimbe staff-ul...

Experții ar urma să respingă screeningul pentru majoritatea bărbaților britanici – organizațiile de pacienți avertizează asupra „mii de decese prevenibile”

Sănătate Alexandru Stancu - 0
Recomandările Comitetului Național de Screening din Marea Britanie, care urmează să fie publicate oficial, au stârnit critici puternice din partea organizațiilor care militează pentru...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.