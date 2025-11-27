Iulian Chiriță, dublă performanță la Mondialele de juniori! Două medalii asigurate la Cluj-Napoca

Românul Iulian Chiriță și-a asigurat prezența pe podium la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori, după ce s-a calificat în finala probei de dublu mixt și în semifinalele probei masculine de dublu.

Desfășurate la Cluj-Napoca, Mondialele de juniori i-au adus tânărului sportiv român două performanțe remarcabile. În proba de dublu mixt Under-19, Iulian Chiriță, alături de partenera sa Anna Hursey din Țara Galilor, a eliminat în drumul spre finală perechi redutabile.

Cei doi au trecut în sferturi de francezii Flavien Coton/Leana Hochart cu 3-2 (11-13, 11-9, 11-13, 13-11, 11-8), apoi i-au învins în semifinale pe japonezii Ryuusei Kawakami/Sachi Aoki, scor 3-1 (11-6, 1-11, 11-5, 12-10).

În finala de vineri, românul și partenera sa vor înfrunta perechea chineză Hechen Li/Yuxuan Qin.

Semifinală și la dublu masculin

Chiriță și-a continuat parcursul excelent și la dublu masculin, unde face echipă cu portughezul Tiago Abiodun. Cei doi s-au calificat în semifinale după ce au trecut fără set pierdut de două cupluri asiatice:

– 3-0 (11-5, 13-11, 12-10) contra Alan Kurmangaliev/Benyamin Faraji (Kazahstan/Iran);

– 3-0 (11-2, 11-6, 12-10) în fața indianilor Ankur Bhattacharjee/Abhinandh Pradhivadhi.

În penultimul act, perechea Chiriță/Abiodun va întâlni, tot vineri, tandemul japonez Ryuusei Kawakami/Kazuki Yoshiyama.

Rezultatele celorlalți români

– Dragoș Bujor și polonezul Rafal Formela au fost eliminați în optimi, scor 1-3, de taiwanezii Guan-Hong Kuo/Hsien-Chia Hsu.

– La junioare U19, Alesia Sferlea/Karolina Holda și Bianca Mei-Roșu/Sara Tokic au fost învinse în optimi, respectiv sferturi.

– La Under-15, Andrei Țîbîrnă/Raul Creucu au pierdut în optimi, iar Patricia Stoica/Hanka Kodet s-au oprit în sferturi.

Iulian Chiriță devine astfel primul român care obține două medalii la aceeași ediție a Mondialelor de juniori, confirmându-și statutul de cel mai promițător jucător din noul val al tenisului de masă românesc.

