Istorie pentru Turcia la Wimbledon! Zeynep Sonmez a scris o pagină memorabilă în tenisul mondial

A devenit prima jucătoare din istoria țării sale calificată în turul 3 la All England Club.

Zeynep Sonmez (23 de ani, locul 88 WTA) a reușit o performanță remarcabilă joi seara, calificându-se în turul 3 de la Wimbledon după o victorie cu 7-5, 7-5 împotriva chinezoaicei Xinyu Wang (23 de ani, 32 WTA). Este prima jucătoare din istoria Turciei care atinge această fază a prestigiosului turneu londonez.

„Chiar nu știam că am stabilit o astfel de performanță pentru țara mea. Nu am visat niciodată să ajung în turul 3 la Wimbledon”, a declarat emoționată Zeynep Sonmez după meciul care a intrat în istorie pentru sportul din țara ei.

Turcia are, în sfârșit, un nume mare în tenisul feminin

Turcia, o țară cu peste 85 de milioane de locuitori, n-a avut până acum nicio reprezentantă în turul 3 la Wimbledon. Sonmez schimbă istoria unei țări cu tradiție sportivă, dar fără rezultate notabile în tenisul de top.

Sportiva de 1,70 m s-a remarcat în ultimii ani nu doar prin jocul solid, ci și prin prezența activă în zona de marketing și social media. Cu peste 166.000 de urmăritori pe Instagram, Zeynep este un nume recunoscut în Turcia, fiind imaginea mai multor branduri – de la ciocolată și bijuterii, până la sponsorul tehnic Asics.

Pe iarba londoneză, turcoaica a impresionat prin constanță și tărie mentală. În turul inaugural, a eliminat-o pe Jaqueline Cristian cu 7-6(3), 6-3. Iar în meciul cu Wang, a salvat 7 din cele 10 mingi de break și a încheiat meciul cu mai multă claritate în momentele decisive.

În turul 3, Zeynep o va înfrunta pe rusoaica Ekaterina Alexandrova (17 WTA), într-un duel în care pornește din nou cu șansa a doua, dar cu moralul la cote înalte.

„E prima mea vizită la Wimbledon, am fost entuziasmată. Am încercat să o susținem indiferent de moment. Sunt onorată că am putut să îi fiu alături”, a spus Hudai, una dintre fanele sosite de la Istanbul special pentru a o susține, într-un interviu pentru site-ul oficial WTA.

Cu un stil de joc ofensiv și un serviciu peste medie, Zeynep Sonmez este deja un simbol al speranței pentru o nouă generație de jucători din Turcia.

