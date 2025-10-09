Irina Begu se retrage temporar din tenis! Jucătoarea română a ieșit din Top 100 și anunță o pauză pe termen nedeterminat

Sportiva de 35 de ani spune că are nevoie să-și „asculte corpul” după un sezon plin de probleme fizice și psihice.

„Nu este un adio, e doar o pauză” – mesajul Irinei Begu pentru fani

Irina-Camelia Begu (35 de ani) a anunțat că își ia o pauză pe termen nedeterminat din tenisul profesionist, invocând probleme de sănătate și oboseala acumulată după aproape două decenii petrecute în circuitul WTA.

Sportiva din București, aflată în prezent pe locul 121 mondial, a făcut anunțul pe contul său de Instagram, unde a transmis un mesaj emoționant fanilor și colaboratorilor.

„După ce am reflectat o perioadă, mă simt pregătită să împărtășesc noutățile cu voi. Anul acesta m-am confruntat cu o serie de provocări legate de sănătatea și energia mea, astfel că am realizat că trebuie să îmi ascult corpul și să am mai multă grijă de mine. Din acest motiv, după turneul de la Iași am decis să iau o pauză de la tenis, fără a-i pune un termen. Nu este adio, este doar o pauză pentru a mă putea concentra pe starea mea de sănătate și pe bunăstarea mea”, a scris Begu.

Ultimul meci, o victorie cu trofeu la Iași

Begu și-a încheiat momentan activitatea în tenis în cel mai frumos mod posibil, cucerind titlul la WTA 250 Iași, unde a învins-o în finală pe Jil Teichmann cu 6-0, 7-5. A fost cel de-al cincilea titlu WTA al carierei sale și, totodată, o confirmare a valorii unei jucătoare care a atins în 2016 locul 22 WTA, cel mai bun clasament din carieră.

De asemenea, Begu le-a transmis mulțumiri antrenorilor Victor Crivoi și Lucian Nicolescu, pentru susținerea din ultimii ani, precum și fanilor, pentru loialitate și încurajări constante.

Un nou caz de pauză în tenisul românesc

Decizia Irinei vine la doar două luni după cea a Anei Bogdan, care a pus și ea punct sezonului 2024, invocând epuizarea fizică și mentală. Tendința este similară și în circuitul WTA, unde jucătoare precum Daria Kasatkina au ales recent să își acorde pauze pentru refacere.

Aflată în circuitul profesionist din 2006, Irina Begu este una dintre cele mai constante jucătoare române din ultimii 15 ani, cu un palmares ce include 5 titluri WTA la simplu și 9 la dublu, precum și numeroase participări în competițiile majore.

Rămâne de văzut dacă această retragere temporară se va transforma într-o revenire, însă Begu a transmis clar că prioritatea sa actuală este recuperarea și echilibrul personal.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!