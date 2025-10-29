În ţara noastră vor rămâne aproximativ 1.000 de soldaţi americani, menţinuţi pentru a asigura descurajarea oricăror ameninţări şi pentru a confirma angajamentul SUA faţă de securitatea regională

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a clarificat miercuri situaţia trupelor americane din România, după anunţurile privind redimensionarea forţelor din Europa. Oficialul a subliniat că nu este vorba despre o retragere a militarilor americani, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care opera în mai multe state NATO, inclusiv în Bulgaria, Slovacia, Ungaria şi România. În ţara noastră vor rămâne aproximativ 1.000 de soldaţi americani, menţinuţi pentru a asigura descurajarea oricăror ameninţări şi pentru a confirma angajamentul SUA faţă de securitatea regională.

„Nu se discută despre retragere, ci despre sistarea rotaţiilor unei brigăzi. Soldaţii americani vor continua să fie prezenţi în România, ca garanţie a angajamentului SUA pentru securitatea Flancului Estic”, a afirmat Moşteanu, într-o conferință de presă.

El a precizat că toate capacităţile strategice americane din România rămân neschimbate: sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu îşi păstrează funcţionalitatea, Baza Aeriană de la Câmpia Turzii rămâne un punct esenţial pentru operaţiuni aeriene şi cooperare aliată, iar Baza Mihail Kogălniceanu va continua să fie dezvoltată, menţinându-se un grup de luptă aerian.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că întreaga cooperare militară cu SUA se dezvoltă constant, prin rotaţii de trupe, introducerea de noi capabilităţi şi exerciţii comune. „Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România. Recent, am primit un sistem avansat de protecţie aeriană împotriva dronelor, care va fi integrat în curând în planurile noastre operaţionale”, a explicat Moşteanu, mulţumind partenerilor americani pentru contribuţia la consolidarea securităţii Flancului Estic.

În acelaşi timp, ministrul a subliniat rolul Armatei Române în asigurarea apărării naţionale: „Armata Română este principala forţă de apărare a ţării şi investiţiile în echipamente şi în militari trebuie să continue. Aliaţii sunt esenţiali, dar responsabilitatea principală pentru securitatea României revine forţelor proprii”.

Moşteanu a concluzionat că ajustarea posturilor militare de către statele membre este un lucru normal în cadrul strategiei lor, dar România va continua să colaboreze strâns cu partenerii săi pentru menţinerea unui nivel ridicat de securitate şi stabilitate regională.

