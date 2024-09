Președintele Iohannis i-a invitat pe jurnaliști să-l caute pe Ciolacu pentru răspunsuri

Klaus Iohannis a declarat la New York, înainte de Adunarea Generală a ONU, că premierul trebuie să explice de ce România nu a obținut portofoliul economic pentru comisar european. Întrebat de jurnaliști cum vede acest portofoliu care a revenit României, președintele Iohannis i-a invitat să-l contacteze pe Ciolacu pentru un răspuns.

„Negocierea pentru această poziţie a fost făcută la nivel de prim-ministru şi cred că este mai bine să îl întrebaţi pe prim-ministru cum ne-a spus tuturor că va obţine un portofoliu economic şi a obţinut un portofoliu social care încă trebuie clarificat ce conţine”, a răspuns Klaus Iohannis.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că România a obţinut, prin Roxana Mînzatu, poziţia de vicepreşedinte al Comisiei Europene şi unul dintre cele mai importante portofolii, Competenţe şi Educaţie, Locuri de muncă şi drepturi sociale, demografie, un portofoliu care va avea 20% din bugetul multianual al UE.

Liberalul Siegfried Mureşan a afirmat că portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis, fiind un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică. Nu este o victorie, ci este un eşec, precizează Mureşan, preluat de News.ro.