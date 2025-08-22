Ioan Varga a ales deja noul antrenor al CFR-ului! Mandorlini revine pentru al treilea mandat

După demisia lui Dan Petrescu, patronul ardelenilor a bătut palma cu Andrea Mandorlini, tehnicianul italian care a mai adus trofee la Cluj.

Umilința suferită de CFR Cluj în Suedia, 2-7 cu Hacken, nu doar că a compromis șansele de calificare în grupele Conference League, dar a adus și demisia lui Dan Petrescu. „Bursucul” și-a anunțat plecarea imediat după fluierul final, asumându-și responsabilitatea pentru eșec.

Ioan Varga, patronul echipei din Gruia, s-a mișcat rapid și a decis cine va conduce echipa mai departe. Alegerea sa este Andrea Mandorlini (65 de ani), tehnician italian care a mai pregătit CFR-ul în două mandate anterioare și care are deja în palmares trei trofee cu gruparea ardeleană: titlul de campion, Cupa României și Supercupa, toate în sezonul 2009-2010.

„Patronul echipei a luat decizia să-l numească pe Andrea Mandorlini, după ce Dan Petrescu a demisionat. A fost o seară grea, tristă, dureroasă pentru toată lumea din club… Suferim și trebuie să ne ridicăm și să continuăm lupta. Nu renunțăm. Ne pare rău de ce s-a întâmplat, ne cerem scuze suporterilor, dar nu avem timp de pierdut acum. Mergem înainte și încercăm să ne îndeplinim obiectivele. Patronul a decis ca Andrea Mandorlini să fie noul antrenor și acum îl așteptăm la Cluj să facem treabă”, au declarat surse din cadrul clubului pentru GSP.

În ultimele luni, Andrea Mandorlini a fost în contact permanent cu Ioan Varga, căruia i-a recomandat jucători și i-a oferit sfaturi tactice, din postura de consilier din umbră. Italianul a fost văzut în tribune la mai multe meciuri ale ardelenilor, inclusiv la Supercupa pierdută în fața FCSB-ului, scor 1-2.

Pentru CFR, numirea lui Mandorlini aduce o doză de stabilitate, mai ales că acesta cunoaște foarte bine clubul și contextul intern. Italianul va ajunge direct la Galați, acolo unde echipa joacă următoarea etapă de campionat.

Petrescu, cifre și final de drum

Dan Petrescu și-a încheiat al patrulea mandat la CFR Cluj cu un bilanț de 68 de meciuri, 33 de victorii, 22 de remize și 13 eșecuri, având o medie de 1.78 puncte pe meci. Contractul său era valabil până în 2027, dar înfrângerea categorică din Suedia l-a determinat să renunțe pe loc.

Ioan Varga a comentat imediat după meci decizia antrenorului:

„Să-i dea Dumnezeu sănătate dacă și-a dat demisia, nu am ce să fac. Pot să spun doar că este bărbat și de caracter, că și-a asumat acest eșec, care îi aparține. El a făcut echipa, el răspunde, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, a recunoscut în ceasul al 12-lea și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui la CFR”, a declarat patronul clujenilor.

Astfel, CFR Cluj intră într-o nouă eră cu Andrea Mandorlini pe bancă, într-un moment delicat, dar cu speranța relansării în campionat și în Conference League.

