Ryanair nu-și asumă erorile de pe biletele comandate online

Mai mulți clienți ai companiei aeriene irlandeze low cost Ryanair s-au trezit cu zborul pierdut, din cauza unei erori în precizarea datei îmbarcării, dar operatorul nu-și asumă vinovăția și nu ia în considerare returnarea banilor.

Simona Stan, un client al Ryanair, ne-a demonstrat cum a achiziționat mai multe bilete pentru cursa București – Bologna FR3991, pentru mai multe rude ale sale.

Pe biletele pe care clientul Ryanair ni le-a pus la dispoziție este precizată data zborului 16 aprilie 2022, ora închiderii porților 23:30 și cea a decolării 00:00.

Zborul a fost operat însă pe data de 15 aprilie, la ora 00:00.

Astfel, mai mulți pasageri au pierdut cursa.

După check in online

“În luna ianuarie am achiziționat de pe site-ul Ryanair 3 bilete de avion București – Bologna pentru niște rude (o familie cu copil), care doreau să sărbătorească Paștele Catolic în Italia, alături de cei apropiați lor. Biletele aveau data plecării sâmbătă 16 aprilie, ora 00:00. Cu câteva zile înaintea plecării, am efectuat check in online, în urma căruia sistemul a generat 3 bilete de avion pe care este trecută data de 16 aprilie, lângă care scrie Închidere poartă 23:30 și Decolare 00:00”, ne-a declarat clienta Ryanair.

Clienta Ryanair care a fost indusă în eroare de biletele emise de compania aeriană a precizat, pentru „România liberă”, că a depus o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Compania low cost nu returnează banii

Clienții Ryanair care au fost înșelați de biletele generate de platforma companiei aeriene spun că reprezentanții operatorului, de la biroul din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” au dat vina pe sistemul online.

„În aeroport se aflau în această situație mai multe familii cu copii mici, care trebuiau să se îmbarce în același avion. Au apelat cu toții la ghiseul Ryanair din interiorul Aeroportului Otopeni, așa cum au făcut-o și rudele mele, pentru a încerca să obțină o explicație din partea companiei, însă reprezentanții Ryanair le-au comunicat faptul că nu au niciun câștig de cauză, că sistemul este de vină, pentru că aceasta este modalitatea în care se emit biletele automat. De asemenea, ei au afirmat că se întâmplă des ca pasagerii să se confrunte cu această situație, dar că nu au cu ce să-i ajute și nu vor avea câștig de cauză chiar dacă vor reclama”, ne-a mai spus Simona Stan.

Biroul de presă al Ryanair a precizat, pentru „România liberă”, că zborul către Bologna a fost operat conform calendarului stabilit.

„Acest zbor din București Otopeni către Bologna a fost operat conform programului la ora 00:00 sâmbătă, 16 aprilie. Ryanair operează cinci zboruri săptămânale de la București Otopeni la Bologna, (luni, miercuri, joi, sâmbătă și duminică). Ryanair nu a operat niciun zbor din București Otopeni către Bologna vineri, 15 apr. Din păcate, se pare că acești pasageri au înțeles greșit ora de plecare programată și au pierdut zborul. Deoarece acest zbor a operat conform programului, pasagerii nu au dreptul la o rambursare”, ne-au precizat reprezentanții companiei aeriene.

Biletele prezentate de clienții companiei aeriene low cost indică însă o eroare a Ryanair.

