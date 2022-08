Peste 4400 de militari NATO se antrenează în Europa, sub conducerea SUA

Peste 4400 de militari NATO se antrenează în Europa, sub conducerea Statelor Unite, în cadrul unui exercițiu denumit Saber Junction.

Exercițiul se desfășoară în perioada 29 august – 20 septembrie 2022. Anunțul este transmis de conducerea Forțelor Terestre ale SUA (US Army) din Europa. Activitățile militare au loc la poligonul US Army din localitatea Hohenfels, landul Bavaria (Germania). Pe lângă transportoare blindate, piese de artilerie și autocamioane, americanii vor trimite probabil și elicoptere Black Hawk.

Americanii indică precis ce țări au trimis militari, alături de ei, la exercițiu. Acestea sunt Albania, Belgia, Bulgaria, Georgia, Ungaria, Italia, Kosovo, Lituania, Macedonia de Nord, România, Slovacia, Turcia și Marea Britanie.

În această listă se observă și două țări care nu fac parte din NATO: Georgia și Kosovo. Despre Georgia se știe că e țară neutră, parteneră cu NATO și că dorește să fie primită ca membru. Cererea Georgiei nu a fost încă acceptată din cauza situației sale delicate. Pe de o parte, are trupe rusești pe teritoriul ei – în Osetia de Sud și în Abhazia. Pe de altă parte, după ce Rusia a atacat Ucraina iar Occidentul a impus sancțiuni economice Rusiei, au apărut informații că bănci din Georgia ar colabora cu Rusia.

Alături de militari NATO se antrenează luptători din Georgia și din Kosovo

O altă situație specială o are Kosovo, fostă provincie a Serbiei. Serbia are relații foarte reci cu NATO dar Kosovo participă cu trupe la exercițiul NATO din Germania. O serie de țări europene nu recunosc independența Kosovo. Pe de altă parte, NATO are trupe în Kosovo, menite să prevină creșterea tensiunilor între kosovarii sârbi și cei albanezi. Spre deosebire de alți ani, în 2022 Serbia n-a mai trimis militari la exercițiul din Germania.

Saber Junction 22 are o amploare mult mai mare decât edițiile precedente. De exemplu, în anul 2020, la exercițiu participaseră doar șase țări NATO și trei partenere. În 2021 au participat nouă țări membre și trei partenere, una dintre ele fiind Ucraina.

Armata Română își antrenează permanent luptătorii în Germania

România a participat atât în anul 2020 cât și în 2021 la Saber Junction. La ediția din anul 2021, România a trimis militari din Batalionul 812 ”Șoimii Carpaților”, cu sediul la Bistrița. Tot în anul 2021, Ucraina a trimis un detașament de parașutiști, care au exersat misiuni pe timp de noapte.

Chiar dacă nu are o legătură directă cu războiul din Ucraina, exercițiul din Germania ține cont de situația tensionată de pe Flancul Estic. La exercițiu se află militari NATO din toate cele trei țări aliate de la Marea Neagră, precum și din Georgia, ca țară parteneră cu NATO.

„Abordarea unitară a Flancului Estic este cea mai eficientă modalitate de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO, iar Summitul de la Madrid a marcat naşterea unei noi etape de descurajare şi apărare colectivă”

Nicolae Ciucă,

Premierul României

La cea mai recentă ediție, din luna iunie 2022, a summit-ului Bucharest Nine (B9), președintele SUA, Joe Biden, a transmis un mesaj în care a precizat, din nou, că Statele Unite apără estul Europei. Președintele Biden nu a spus că Rusia poate ataca o țară NATO din estul Europei, dar aluzia la Rusia a fost evidentă.

„Statele Unite se angajează să apere Flancul Estic al NATO, să întărească securitatea energetică a regiunii și să lucreze împreună cu aliații pentru a spriji Ucraina”

Joe Biden,

Președintele Statelor Unite

Ucraina nu este țară NATO iar din acest motiv a fost vulnerabilă în fața Rusiei. În schimb, o țară NATO, cum ar fi România, beneficiază automat de protecția tuturor celorlalți membri ai Alianței.

În privința relațiilor dintre membrii europeni ai NATO, analiștii occidentali estimează că rolul României va crește. Această situație devine plauzibilă după negocierile privind livrarea de armament francez către România. Franța ar urma să vândă României elicoptere militare și submarine. Drept efect, în Marea Neagră, România poate ajunge principala putere din NATO, chiar înaintea Turciei.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!