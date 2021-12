EXCLUSIV Falsul fraților Stan? Cum vor să câștige 2,6 milioane de lei

Secretoasa familie a fraților Stan, una dintre principalele familii de samsari de valută din țară, s-a îmbogățit prin despăgubiri de milioane de Euro obținute de la Unirea Shopping Center. Familia Stan a reușit performanța să câștige în 2010 nu mai puțin de 9,78 milioane de lei de despăgubiri pe o pretinsă lipsă de folosință pe o clădire construită fără autorizații și care este o haldă de gunoi la kilometrul zero al Bucureștiului.

România Liberă a arătat cum centrul comercial Unirea continuă să fie căpușat de grupul constituit de frații Stan și alții. Judecătoarea Iuliana Mădălina Larion de la Secția VI-a Tribunalului București a acordat fraților Stan suma record de 2,6 milioane de lei pentru lipsa de folosință a unor spații de reclame a căror locație exactă nu s-a putut identifica. Dosarul este pe masa judecătorilor Preda Cosmin Florin si Ecxarcu-Harfaș Andreea Lavinia, la Curtea de Apel București.

Spațiile de reclamă de negăsit

Stanbox Music a solicitat obligarea Unirea Shopping Center S.A. la plata de despăgubiri pentru lipsă de folosință în perioada 2015 – 2018 pentru spații de reclamă în suprafață de 243 mp. În ce constă aceste poziții?

Fără plan și fără autorizație de construcție sunt enumerate niște poziții într-un document dactilografiat intitulat Contract de asociere și însoțit de o ”anexă”.

SCHEMĂ Anexa la Contractul de Asociere – niciodată menționată în Contract

Judecătoarea Iuliana Mădălina Larion de la Secția VI-a Tribunalului București care a acordat fraților Stan milioane de lei a ”omis” se pare, să se uite atent pe Contractul și Anexa în baza cărora societatea Stanbox Music SRL își fundamentează pretențiile bănești.

RL a consultat Contractul de Asociere vechi de 3 decenii (27 iulie 1992) și în mod ciudat, acesta nu face nicăieri referire la o anexă. Mai bine de 75 de alte documente sunt enumerate în anexă ca făcând tot parte din contractul de asociere încheiat, dar acestea, spus surse judiciare, nu au fost în niciun moment solicitate de istanță celor de la Stanbox pentru a fi verificate.

Cu alte cuvinte, anexa la Contractul de asociere a fost întocmită ulterior Contractului de asociere.

Se vede cu ochiul liber! Adăugiri în Contractul de Asociere

Judecătorii care s-au aplecat până acum asupra cererii Stanbox n-au observat că singura mențiune din Contractul de asociere a unor drepturi de folosință asupra așa-ziselor spații publicitare este doar o frază.

Montarea ”firmei Stanbox pe frontonul M.Unirea” în următorul paragraf:

Inserarea propoziției „montarea firmei STANBOX pe frontonul M. UNIREA” la un moment ulterior redactării originale se vede cu ochiul liber.

extras din Contractul de Asociere produs în fața instanței de către frații Stan

Examinarea Criminalistică, o scurtă trecere în revistă a mașinilor de dactilografiat

Documentele dactilografiate pot fi examinate de examinatorii de documente criminalistice. Acest lucru se face în primul rând pentru a determina:

marca și/sau modelul mașinii de scris utilizate pentru a produce un document sau dacă o anumită mașină de scris suspectă ar fi putut fi folosită sau nu pentru a produce un document.

În unele situații, poate fi examinată și o cerneală.

Determinarea unei mărci și/sau model de mașină de scris este o problemă de „clasificare” și au fost dezvoltate mai multe sisteme în acest scop.

Din cauza toleranțelor părților mecanice, a ușoarelor variații în alinierea literelor și a uzurii neuniforme a acestora, fiecare mașină de scris are o „semnătură” sau „amprentă” individuală, care poate permite urmărirea unui document dactilografiat până la mașina de scris pe care a fost produs.

În Blocul de Est, mașinile de scris (împreună cu mașinile de tipar, fotocopiatoarele și ulterior imprimantele de calculator) erau o tehnologie controlată, poliția secretă (Securitatea) fiind însărcinată cu menținerea dosarelor mașinilor de scris și ale proprietarilor acestora. În România, conform Decretului Consiliului de Stat nr. 98 din 28 martie 1983, deținerea unei mașini de scris, atât de către întreprinderi, cât și de către persoane fizice, era supusă unei aprobări date de autoritățile locale de poliție.

Este important de menționat că Magazinul Unirea a fost inaugurat pe 2 septembrie 1976 de către Nicolae Ceaușescu. De atunci și până la privatizarea sa, în 1999, acesta s-a aflat în portofoliul statului.

”La Miliţie cu maşina de scris”

Poate cel mai elocvent mesaj, desigur metaforic, este cel al autoarei Lavinia Beta din jurnalul.ro, care arată ce e de făcut într-un mister al ”capitaliștilor de carton” infiltrați în perlele României fără niciun aport bănesc.

Nu trebuie să fi expert criminalistic să vezi cum propoziția „montarea firmei STANBOX pe frontonul M. UNIREA” este câș bătută la mașina de tipărit. De vreme ce am arătat mai sus că fiecare mașină de bătut are propria ”amprentă” de bătut este de-a dreptul imposibil să fi dat greș în cazul Stanbox. Mai ales dacă privești în amănunt întregul document ”Contract de asociere” a cărui scriere nu are alte derapaje.

În plus, nu face nici sens gramatical. Formula „montarea firmei STANBOX pe frontonul M. UNIREA” este atașată după un semicolon, care are funcția gramaticală de a distinge într-o frază propozițiile care sunt independente. Or, în cazul de față, propoziția „montarea firmei STANBOX pe frontonul M. UNIREA„ este fără nicio legătură cu prevederile contractuale anterioare (referitoare la racordare la utilități, instalații etc.).

Mai mult, se poate observe că în tot restul contractului este folosită fraza „S.C. ”STANBOX MUSIC” S.R.L.” și „magazinul ”UNIREA”” pentru a individualiza părțile, ambele fiind folosite si în cuprinsul primei părți a paragrafului din care se pretinde că face parte propoziția. În mod inexplicabil, aceste denumiri sunt scurtate la STANBOX și M. UNIREA în paragraful respectiv.

Singurul argument pentru scurtarea cuvintelor nu putea fi decât că propoziția „montarea firmei STANBOX pe frontonul M. UNIREA” a fost inserată ulterior.

Presiune pe instanțe? Completul de judecată modificat în mod repetat

Dosarul în cauză este acum pe rolul Curții de Apel București la completul de doi judecători compuși din Preda Cosmin Florin si Ecxarcu-Harfaș Andreea Lavinia.

Surse apropriate de acest subiect au confirmat pentru RL modificările de patru ori ale Completului de judecători pe parcursul judecății de niciun un an de la Curtea de Apel. Judecătorul Preda Cosmin Florin a fost desemnat chiar la ultimul termen de judecată în care cauza a și rămas în pronunțare.

Nici-unul din judecătorii inițiali din complet nu au rămas în acest dosar, fiind înlocuiți, în mod constant pe parcursul judecății.

Chiar Judecătoarea Iuliana Mădălina Larion, care a acordat despăgubirea de 2,6 milioane de lei la Tribunalul București, a fost aleasă în completul care trebuie să judece apelul Unirea în acest dosar, după ce a promovat la Curtea de Apel.

