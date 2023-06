Investigație The Telegraph Marea Britanie: În timpul crizei Covid a existat o unitate guvernamentală secretă de combatere a reacțiilor negative la politicile de izolare

În timpul crizei Covid, o unitate guvernamentală secretă a lucrat cu companii de social media în încercarea de a reduce discuțiile despre politicile controversate de izolare.

Unitatea de contra-dezinformare (CDU) a fost înființată de miniștri pentru a aborda presupusele „amenințări” interne și a fost folosită pentru a-i viza pe cei care criticau izolarea și puneau sub semnul întrebării vaccinarea în masă a copiilor. Scriu jurnaliștii de la The Telegraph.

Criticii izolării au avut postări eliminate de pe rețelele sociale. Există o suspiciune tot mai mare că firmele de social media au folosit tehnologia pentru a opri promovarea, difuzarea sau distribuirea pe scară largă a postărilor după ce au fost sesizate de CDU sau de omologul său – Biroul Cabinetului.

Documentele dezvăluite în temeiul Libertății de Informare (FoI) și solicitările de protecție a datelor au arătat că activitățile criticilor proeminenti ai politicilor Guvernului în domeniul Covid au fost monitorizate în secret.

O firmă de inteligență artificială (AI) a fost folosită de Guvern pentru a cerceta site-urile de social media. Compania a semnalat discuții împotriva pașapoartelor pentru vaccin.

Multe dintre problemele ridicate erau valabile la acea vreme și de atunci s-au dovedit a fi bine întemeiate.

BBC a participat, de asemenea, la întâlniri secrete ale unui forum de politici guvernamentale pentru a aborda așa-numita dezinformare.

Vineri, parlamentarii și militanții pentru libertatea de exprimare au condamnat dezvăluirile drept „cu adevărat înfricoșătoare” și „un instrument de cenzurare a cetățenilor britanici”, asemănător celor ale Partidului Comunist Chinez.

O mare parte din activitatea mai largă a Guvernului privind dezinformarea este învăluită în secret din motive de „securitate națională”. O mare parte din documentele oficiale sunt încă redactate.

În America, Twitter a lansat informații similare care arată modul în care guvernul SUA a introdus și un program secret pentru a reduce discuțiile despre blocarea Covid.

Carl Heneghan este un epidemiolog clinic cu expertiză în medicina bazată pe dovezi, metode de cercetare și expertiză în sinteza probelor. Are peste 400 de publicații evaluate de colegi (indice H actual 86); a publicat 110 recenzii sistematice.

Activitățile profesorului Carl Heneghan, epidemiologul de la Oxford, care l-a consiliat pe Boris Johnson, și ale doctorului Alexandre de Figueiredo, cercetător la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), au fost monitorizate de unitățile guvernamentale de dezinformare.

Dr. Alex de Figueiredo

Facultatea de Științe ale Naturii, Departamentul de Matematică, Imperial College London

Molly Kingsley, care a organizat o campanie pentru a menține școlile deschise în timpul pandemiei, i-a fost monitorizată și activitatea socială.

Molly Kingsley, Organizator, fondator, #UsforThem

Pe lângă CDU, Guvernul a operat o Unitate de Răspuns Rapid (RRU) în Biroul Cabinetului care vâna online conținut pe care îl considera dezinformare.

CDU, care încă funcționează, a fost încorporat în Departamentul pentru Cultură, Media și Sport (DCMS).

Departamentul are statutul de „semnalizator de încredere” la companiile de social media, inclusiv Facebook și Twitter, ceea ce înseamnă că solicitările de eliminare a conținutului sunt accelerate pentru a fi luate în considerare.

În unele cazuri, persoanele ale căror postări pe rețelele sociale au fost înregistrate de unități s-au confruntat ulterior cu sancțiuni de Twitter și Facebook. Miniștrii au negat că ar fi cerut ca posturile profesorului Heneghan, dr. de Figueiredo sau doamnei Kingsley să fie eliminate.

Guvernul a spus că CDU „se concentrează pe a ajuta Guvernul să înțeleagă narațiunile online de dezinformare și să înțeleagă încercările de a manipula artificial mediul informațional”.

Guvernul a desfășurat, de asemenea, un Forum de politică de combatere a dezinformarii, care a reunit funcționari publici din DCMS și giganți tehnologici – inclusiv Facebook și Google – precum și BBC pentru a discuta cum să limitați răspândirea a ceea ce a fost considerat dezinformare Covid-19.

Acest forum și cele două unități nu au fost singura modalitate prin care Guvernul a încercat să exercite presiuni asupra companiilor de social media în timpul pandemiei.

The Lockdown Files, publicat de The Telegraph la începutul acestui an, a dezvăluit că Matt Hancock, fostul secretar al sănătății, a făcut lobby în mod repetat pe Sir Nick Clegg, fostul viceprim-ministru și acum director al Facebook, cu privire la dezinformarea vaccinurilor.

Facebook a fost deschis cu privire la eforturile sale de a aborda dezinformarea despre Covid. În timpul pandemiei, a eliminat postările și numai în aprilie 2020 a pus etichete de avertizare pe aproximativ 50 de milioane de conținut.

CDU a fost înființată în 2019 și s-a concentrat pe alegerile europene înainte de a se concentra pe pandemie.

În timpul Covid, unitatea a lucrat îndeaproape cu RRU, acum dispărut al Biroului Cabinetului, ale cărui responsabilități au inclus abordarea „pretinșilor „experți” care emit dezinformații periculoase”.

RRU a recunoscut într-un FoI obținut de Big Brother Watch și transmis către The Telegraph că a făcut cereri pentru eliminarea postărilor pe rețelele sociale.

Ca parte a activității sale, Cabinetul a transmis și rapoartele CDU de „monitorizare mass-media”.

Documentele au relevat că materialul semnalat CDU includea articole publicate de The Telegraph.

Unul dintre acestea a fost un articol al doamnei Kingsley publicat în februarie 2022, susținând că era „de neapărat” ca viața copiilor să nu revină la normal atunci când restul societății era. Ea le-a îndemnat miniștrilor să facă o declarație clară că activitățile extrașcolare ale copiilor nu ar trebui să facă obiectul unor restricții suplimentare.

Unul dintre tweet-urile doamnei Kingsley din decembrie 2020, în care spunea că ar fi „de neiertat să închizi școli”, a fost transmis și CDU.

Gavin Williamson, pe atunci secretarul educației, a închis școlile câteva zile mai târziu. Cu toate acestea, el a recunoscut de atunci că decizia a provocat o dispută majoră cu Matt Hancock și că s-a gândit să demisioneze.

Când disputa a fost dezvăluită de investigația The Telegraph Lockdown Files, Sir Gavin a spus că închiderea „nu a fost făcută din motivele potrivite” și că regretă că a fost de acord cu aceasta.

RRU a înregistrat, de asemenea, articole ale profesorului Heneghan publicate în The Telegraph și The Spectator.

Unul dintre aceștia a pus sub semnul întrebării știința din spatele regulii celor șase – abandonată ulterior de Guvern – și a discreditat datele folosite de Guvern pentru a justifica a doua izolare.

El a eliminat postările pe rețelele sociale despre măștile faciale și acuratețea datelor despre decesele cauzate de coronavirus, după ce giganții tehnologiei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la dezinformarea Covid.

CDU a comandat și rapoarte de la o firmă externă de inteligență artificială, Logically, care folosește inteligența artificială pentru a căuta internetul.

Compania a fost plătită cu peste 1,2 milioane de lire sterline de către DCMS din ianuarie 2021 pentru munca care a inclus contribuția la „construirea unei imagini cuprinzătoare a dezinformării și dezinformarii potențial dăunătoare”.

Într-unul dintre rapoartele companiei pentru CDU, a fost semnalată o postare a doctorului De Figueiredo, cercetătorul LSHTM care lucrează și pentru Proiectul de încredere în vaccin.

El a scris: „Oamenii care cred că ar trebui să vaccinăm copiii în masă împotriva Covid-19 înțeleg prost cel puțin unul dintre următoarele: (a) risc, în special risc absolut (b) etică (c) imunitate naturală (d) încredere în vaccin (e) ) lung Covid.”

Când dr. De Figueiredo a făcut acest comentariu, Comitetul mixt pentru vaccinuri și imunizare a ales să nu recomande vaccinări în masă pentru copii.

Nadhim Zahawi, fostul ministru pentru implementarea vaccinurilor Covid, a spus că crede că guvernul a inclus tweet-ul doctorului De Figuerido din cauza „c–k-up mai degrabă decât a conspirației”.

El a adăugat într-un interviu pentru viitorul podcast al The Telegraph, The Lockdown Files, că CDU a fost acolo pentru a combate „informațiile în mod clar complet greșite sau false”.

Miriam Cates, deputată conservatoare, a declarat: „Orice încercare a guvernelor de a închide dezbaterile legitime este extrem de îngrijorătoare, dar să descoperi că DCMS a căutat în mod activ să cenzureze opiniile celor care au vorbit pentru bunăstarea copiilor este cu adevărat înfricoșător.

„Devine din ce în ce mai clar că multe dintre fundamentele democrației noastre – cum ar fi libertatea de exprimare și controlul parlamentar – au fost complet neglijate în timpul pandemiei.”

Silkie Carlo, directorul Big Brother Watch, a declarat: „Însuși conceptul de „informații greșite” dictat de o autoritate centrală este supus abuzului și ar trebui să fie considerat mult mai critic, pentru a nu reflecta cenzura în stil chinezesc.

„Deși toată lumea s-ar aștepta ca guvernul și giganții tehnologici să acționeze împotriva campaniilor străine de dezinformare ostile, ar trebui să fim incredibil de precauți cu privire la faptul că aceste puteri sunt îndreptate spre interior pentru a scana, suprima și cenzura discursul legal al britanicilor pentru gândire greșită, așa cum se întâmplă în mod șocant acum. .”

O sursă din Whitehall a spus că comparația cu China a fost „pur și simplu greșită”.

Sursa a adăugat: „Dimpotrivă, unitatea a fost înființată pentru a contracara amenințările pe care le prezintă dezinformarea, printre altele, la adresa securității naționale a Marii Britanii, dintre care o mare parte este răspândită de statele ostile”.

Jacob Rees-Mogg, fostul ministru al Cabinetului, a cerut ancheta Covid pentru a investiga unitățile guvernamentale de dezinformare.

„În mod clar, ancheta ar trebui să investigheze metodele opresive folosite pentru a trece peste dizidență”, a spus el.

„Din mesajele lui Hancock reiese clar că s-au luat măsuri pentru a manipula opinia publică și acum se pare că s-ar fi putut folosi metode subtile pentru a opri libertatea de exprimare.

„Nu este ceea ce ar trebui să se întâmple într-o țară liberă.”

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: „Scopul unității este de a urmări narațiunile și tendințele folosind informațiile disponibile public online pentru a proteja sănătatea publică și securitatea națională.

„Nu a urmărit niciodată activitatea persoanelor și are o interdicție generală de a trimite jurnaliştii și parlamentarii către platformele de social media.

„Niciuna dintre persoanele numite în acest raport nu a fost niciodată referită către platformele de socializare de către Guvern și orice afirmație în caz contrar este obiectiv falsă.

„RRU, care s-a închis în iulie 2022, a urmărit politicile guvernamentale și problemele importante – nu indivizii. A folosit informații disponibile public, inclusiv materiale partajate pe rețelele sociale, pentru a evalua tendințele și narațiunile de dezinformare din Regatul Unit.”

Un purtător de cuvânt al BBC a declarat că radiodifuzorul a participat la Forumul Politicii de Contra-Dezinformare în calitate de observator.