Sportivă olimpică din Nigeria, acuzații de discriminare de gen la Jocurile de la Beijing

Simidele Adeagbo, concurenta olimpică la proba de bob, a depus o plângere oficială la Federația Internațională de Bobsleigh și Skeleton pentru discriminare de gen. Concurenta a adus în discuție locurile alocate bărbaților și femeilor la Jocurile de la Beijing.

Sportiva nigeriană de monobob și schelet Simidele Adeagbo este obișnuită să facă față provocărilor. Acum ea se confruntă cu un scandal, acuzând discriminare de gen în cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing.

O sportivă olimpică acuză discriminare de gen la Jocurile de la Beijing

Într-o scrisoare către IBSF, obținută de Reuters, avocații olimpicei din Pyeongchang din 2018 au declarat că a fost exclusă de la evenimentul olimpic monobob din 2022 printr-un singur loc. Scrisoarea afirmă că există „o disparitate de gen insidioasă și intenționată în numărul de locuri de sanie puse la dispoziție pentru bărbați și femei”.

„Este cu adevărat foarte frustrant. Am făcut atât de multe progrese doar văzând cum am crescut și m-am dezvoltat în sport și vreau să fiu chiar acolo, în competiție cu cei mai buni din lume. Și așa că este foarte frustrant să am această reducere. Pe scurt, nu din cauza a ceea ce am făcut sau lipsei de talent sau abilități, ci pur și simplu pentru că regulile în vigoare sunt ilegale și discriminatorii.”, se arată în scrisoare.

Monobobul a fost introdus în programul olimpic al Jocurilor de la Beijing cu intenția de a spori numărul de femei care pot concura în probele de bob.

Bărbaților le sunt alocate 28 de locuri la proba de bob cu patru oameni și 30 de locuri la cea de doi oameni. Între timp, femeilor le sunt alocate 20 de locuri la monobob și 20 la bob cu două persoane.

Adeagbo, care este prima atletă africană care a câștigat un eveniment internațional de bob, crede că ar fi participat acum la Jocuri dacă regulile ar fi fost diferite.

„Sunt destui sportivi de mare calibru. Adică, au fost destui care erau pe această listă pentru a ocupa locurile disponibile, dar în schimb, femeile sunt lăsate acasă.”, a spus Adeagbo.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!