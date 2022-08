Prim-ministrul Finlandei, surprinsă în noi ipostaze intime. Marin a făcut și testul antidrog -VIDEO

Prim-ministrul finlandez a făcut un test antidorg pentru a dovedi că nu a consumat cocaină la petrecerea cu VIP-uri, în timp ce astăzi au apărut imagini noi cu ea în ipostaze hot.

Sanna Marin a susținut o conferință de presă în care a spus că nu va demisiona, la scurt timp după ce apariția și celui de-al doilea filmuleț, în care s-a susținut că a dansat „intim” cu mai mulți bărbați.

Marin, în vârstă de 36 de ani, a negat că a consumat droguri ilegale, după ce joi au apărut videoclipuri cu dansul și băutura ei pe 6 august cu aproximativ 20 de prieteni, inclusiv artiști celebri finlandezi, vedete TV și influenceri.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



