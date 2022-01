Președintele Biden a insultat un jurnalist care i-a pus o întrebare incomodă, la o conferință de presă.

Expresia exactă folosită de președintele Statelor Unite la adresa jurnalistului a fost “stupid son of a bitch”. Jurnalistul care a primit acest calificativ este de la postul de televiziune Fox News.

Incidentul s-a produs în ziua de luni, 24 ianuarie 2022. La finalul unei reuniuni economice la care a participat președintele Biden, jurnaliștii i-au adresat mai multe întrebări. Întrebarea care l-a iritat pe președintele SUA a fost legată de inflație.

Jurnalistul l-a întrebat pe Biden dacă este conștient de faptul că inflaţia din SUA îi va prejudicia imaginea politică.

Biden a insultat un jurnalist, aparent fără să știe că e auzit

Pe un fond sonor confuz, președintele Biden a părut că nu știe că încă are microfonul deschis și a răspuns, ironic: „Nu, o inflaţie mai mare este un avantaj uriaş. Stupid son of a bitch”.

Răspunsul complet a fost: „No, it’s a great asset, more inflation. What a stupid son of a bitch”.

Presa occidentală susține că această exprimare a apărut identic în transcrierea oficială a conferinței de presă.