Momentul șocant în care un Ferrari în valoare de 500.000 de lire sterline, intră în 3 mașini parcate

Hypercarul SF90, cunoscut ca fiind „cea mai rapidă mașină a deceniului”, a zdrobit complet vehiculele staționate în doar câteva secunde.

Accidentul groaznic petrecut pe Hagley Road, în Birmingham, a fost incredibil de bine surprins de camerele de supraveghere aleu unui locuitor.

Clipul demn de reținut arată cum super mașina apare brusc înainte de a se propulsa direct într-un vehicul alb parcat pe stradă.

A creat în schimb un efect de domino de distrugere. Mașina, care valorează jumătate de milion de lire sterline, a intrat apoi în alte două vehicule – provocând pagube destul de costisitoare.

Șoferul amețit poate fi văzut cum se târăște afară din Ferrari-ul roșu strălucitor după accident, înainte ca polițiștii și echipajele de pompieri să ajungă la fața locului la ora 19:40.

Fotografiile șocante de la fața locului arată mașina complet distrusă. Airbagurile s-au deschis, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Nu se știe cu ce viteză mergea mașina.

Cu toate acestea, SF90 poate ajunge de la 0-62 mph în doar 2,5 secunde, de la 0-124 mph în 6,7 și atinge o viteză maximă de 339 km/h.

Stația de pompieri Haden Cross a distribuit imaginile pe Twitter și a scris: „Vă rugăm să fiți atenți când ieșiți pe stradă”.

Un internaut a răspuns: „Evident, prea puternic pentru ca cineva să îi facă față”.

Un altul a adăugat: „Sper că toată lumea este bine”.

Un al treilea a scris: „Asta va costa niște bani serioși.”

O purtătoare de cuvânt de la West Midlands și Staffordshire Fire and Rescue a declarat: „Nu am avut timp să mă gândesc: Am fost chemați de poliție pentru a raporta un accident de circulație. O mașină a ajuns în coliziune cu mai multe vehicule parcate. Nimeni nu a fost rănit.”

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!