Luptători americani „capturați” de forțele ruse în Ucraina 

Robert Drueke și Andy Huynh sunt ambii veterani ai armatei americane care au călătorit pentru a se alatura în prima linie de război.

Cei doi au fost luați prizonieri în timpul unei bătălii aprige în nord-estul orasului Harkiv săptămâna trecută, potrivit celir care luptau alături de ei. Alexander Drueke, în vârstă de 39 de ani, și Andy Huynh, în vârstă de 27 de ani, serviseră ca voluntari într-o unitate obișnuită a armatei ucrainene. Se crede că sunt primii militari americani care au ajuns prizonieri de război ruși.

Ei se alătură unui număr tot mai mare de voluntari militari occidentali capturați de forțele ruse, inclusiv cel puțin doi britanici. Lui Aiden Aslin și Shaun Pinner li s-a spus deja că riscă pedeapsa cu moartea ca „mercenari”. Capturarea celor doi americani va fi sensibilă din punct de vedere diplomatic, deoarece Kremlinul ar putea încerca să o folosească ca dovadă că America devine direct implicată în război. Vladimir Putin, președintele rus, este probabil să ceară concesii semnificative pentru a-i elibera. Un tovarăș al celor doi bărbați a declarat pentru The Telegraph că au fost capturați după ce s-au lovit de o forță rusă mult mai mare în timpul unei bătălii de joia trecută. „Am fost într-o misiune și totul a luat-o razna, cu informații proaste”, a spus el. „Ni s-a spus că orașul era liber dar s-a dovedit că rușii îl atacau deja. „Au venit pe drum cu două tancuri T72 și mai multe BMP3 (vehicule blindate de luptă) și aproximativ 100 de infanterie. Singurul lucru care era acolo era echipa noastră de 10 oameni”. Echipa a stabilit poziții de apărare, timp în care Drueke și Huynh au tras cu o grenadă propulsată de rachetă asupra unui vehicul rusesc, distrugându-l. Asta a atras însă atenția unuia dintre tancuri, care a tras în direcția lor, dar despre care se crede că a ratat. La scurt timp după aceea, tancul a fost paralizat de o mină antitanc pe care echipa ucraineană o lăsase pe drum. Cei doi americani au dispărut apoi în ceața luptei și se crede că au fost capturați de soldații infanteriei ruși.

„Bănuim că au fost doborâți fie de mina antitanc, fie de tancul care i-a împușcat, pentru că ulterior misiunile de căutare nu au găsit nici urmă de ei, nimic”, a spus tovarășul lor. „După aceea am trimis drone și am avut o echipă ucraineană de căutare la sol, dar nu am găsit nimic: dacă ar fi fost loviți de obuzul tancului, ar fi fost rămășițe ale cadavrelor sau ale echipamentului lor la fața locului”. El a spus că suspiciunile sale au fost confirmate mai târziu în acea noapte, când a apărut un mesaj pe un canal rusesc Telegram în care se pretindea că doi militari americani au fost duși la PoW lângă Harkov. „Este o coincidență prea mare ca asta să se fi întâmplat altfel – suntem singurii americani care luptă în această zonă”. „Vreau doar să-l am înapoi în siguranță” a transmis jurnalistilor The Telegraph tovarasul lor.

Drueke, în vârstă de 39 de ani, este din Tuscaloosa, Alabama și a servit anterior în armata americană în Irak. Mama lui, Lois, în vârstă de 68 de ani, a declarat pentru The Telegraph că s-a chinuit să-și păstreze un loc de muncă de când s-a întors de la serviciul militar, ca urmare a suferinței de PTSD. „Ambasada SUA m-a asigurat că fac tot ce le stă în putință pentru a-l găsi și că îl caută viu, nu mort”.

Huynh s-a născut în California, dar a trăit în zona Tennessee Valley din Alabama. Anterior a servit în Marina SUA. Partenera sa, Joy Black, a spus că a primit luni un apel de la tovarășii lui Huynh pentru a spune că acesta a dispărut. „Mi s-a spus că nu au ajuns la punctul lor de întâlnire”, a spus ea, adăugând că unele căutări cu drone „nu au găsit nicio urmă” despre el.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat: „Suntem la curent cu rapoarte neconfirmate a doi cetățeni americani capturați în Ucraina. Monitorizăm îndeaproape situația și suntem în contact cu autoritățile ucrainene. Din motive de confidențialitate, nu avem alte comentarii. „De asemenea, reiterăm încă o dată că cetățenii americani nu ar trebui să călătorească în Ucraina din cauza conflictului armat activ și a evidențierii cetățenilor americani din Ucraina de către oficialii guvernului rus de securitate și că cetățenii americani din Ucraina ar trebui să plece imediat dacă este sigur să facă acest lucru folosind orice opțiuni de transport terestre comerciale sau private disponibile.”

