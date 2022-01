Stoltenberg: NATO nu trimite trupe de luptă în Ucraina în caz de invazie rusă

NATO nu va trimite trupe de luptă în Ucraina, care nu este membră a Alianţei, în eventualitatea unei invazii ruse, a declarat duminică secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru BBC.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe NATO în Ucraina dacă Rusia va invada această ţară, Stoltenberg a răspuns:

„Nu avem intenţia de a desfăşura trupe de luptă în Ucraina, ne concentrăm pe furnizarea de sprijin. Există o diferenţă între a fi membru NATO şi a fi un partener puternic şi foarte apreciat ca Ucraina. Nu există nicio îndoială în această privinţă”, a adăugat Stoltenberg.

The head of Nato says there are „no plans” for the alliance to deploy combat troops in Ukraine



Secretary General Jens Stoltenberg tells Sophie Raworth Nato will provide support and impose „severe sanctions” if Russia invades Ukraine#SundayMorning https://t.co/kSXAJAj77x pic.twitter.com/NsE8uFLK5h