Rusia califică drept „distructivă” decizia SUA de a aduce suplimentar 3000 de militari în Europa de Est

Rusia a calificat miercuri drept ”distructivă” decizia Statelor Unite-SUA de a trimite 3000 de militari suplimentari în Europa de Est în contextul tensiunilor exacerbate între Moscova şi occidentali cu privire la Ucraina, transmite AFP.

Viceministrul de externe rus Alexandr Gruşko, citat de agenţia Interfax, a vorbit despre o măsură ”nejustificată, distructivă, care creşte tensiunile militare şi reduce marja pentru decizii politice”.

Reacţia survine după anunţul privind desfăşurarea a circa 3.000 de militari americani în ţări de pe flancul estic al NATO. Aproximativ 1.000 de militari vor fi repoziţionaţi în zilele următoare de la o bază din Germania în România, alţi circa 2.000 urmând să vină din SUA în Polonia şi Germania, majoritatea în Polonia, conform agerpres.ro.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a precizat că este vorba despre misiuni ”temporare” pentru consolidarea apărării aliaţilor europeni în contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, la frontiera căreia sunt masate importante forţe ruseşti.

Întrebat de un jurnalist dacă numărul acestor trupe americane este suficient, oficialul Pentagonului a precizat că și România are ”propria armată, și încă una foarte capabilă”.

În plus, a mai spus el, și Franța trimite trupe în România, iar alte țări aliate NATO sunt gata să acționeze.

„ Ca să răspund la cealaltă întrebare, dacă asta este suficient, încă o dată, cred că merită să reamintesc faptul că România, ca stat suveran, are propria armată, și încă una foarte capabilă! Și nu doar Statele Unite trimit unități Stryker, așa cum am menționat mai devreme, ci și francezii trimit trupe – și o să-i las pe ei să spună despre ce e vorba și câte efective. Și așa cum am mai spus, și alte țări se comportă asemenea, acționează pentru a-i aproviziona cu forțe pe aliații NATO din flancul estic.” – a spus secretarul de presă al Pentagonului John F. Kirby, conform stirileprotv.ro.

Moscova a transmis în decembrie Washingtonului o serie de propuneri privind arhitectura de securitate europeană, cerând în special excluderea oricărei noi extinderi a NATO către Est, cu accent asupra Ucrainei, încetarea cooperării Alianţei cu statele din fostul bloc sovietic şi retragerea trupelor NATO din ţările Europei de Est care au aderat la această alianţă începând din 1997.

În cursul discuţiilor avute cu Rusia asupra acestor propuneri şi în răspunsurile scrise transmise Moscovei, Statele Unite au respins aceste cereri, evocând în schimb posibile măsuri de sporire a încrederii, precum inspectarea de către Rusia a scuturilor antirachetă amplasate de SUA în Polonia şi România.

Astfel, decizia care a inflamat acum Rusia, după ce SUA vrea încă 3000 de militari Europa de Est, este una care vine pe fondul tensiunilor recente.

