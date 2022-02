România își retrage diplomații din Ucraina! A început evacuarea Kievului!

România își retrage diplomații din Ucraina – este știrea momentului care vine pe surse, nefiind, oficial, confirmată. A început evacuarea Kievului, în contextul unei invazii iminente a Rusiei în Ucraina! Este decizia pe care au luat-o americanii, românii, britanicii, dar și rușii care își retrag diplomații din ambasade și își sfătuiesc cetătenii să plece cât mai repede din țară.

Războiul bate la ușă și este doar o chestiune de timp până când trupele rusești vor invada Ucraina. Deși Putin nu recunoaște că ar avea astfel de intenții, americanii, britanicii, românii dar și alte state europene au început evacuarea personalului din ambasade. Deasemeenea, cetățenii sunt sfătuiți să părăsească țara pentru a nu fi prinși în schimbul de focuri.

La fel procedează și Rusia, deși oficialii ministerului de Externe nu recunosc. Ei au transmis că Rusia a decis să-şi „optimizeze” numărul personalului diplomatic în Ucraina. Asta, de teama „provocărilor” Kievului sau ale unei alte părţi. Este anunțul făcut sâmbătă de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus.

„De teama unor posibile provocări din partea regimului de la Kiev am decis o anumită optimizare a personalului reprezentanţelor ruse în Ucraina”, a declarat Maria Zaharova într-un comunicat

„Având în vedere influenţa semnificativă pe care Washingtonul şi Londra o au asupra Kievului (…), concluzionăm că colegii noştri americani şi britanici sunt aparent la curent cu anumite acţiuni care se pregătesc în Ucraina susceptibile să complice considerabil situaţia în domeniul securităţii”, a adăugat Maria Zaharova, citată de Reuters şi France Presse.

O știre de ultimă oră, care vine pe surse – nefiind oficial confirmată: România își retrage diplomații din Ucraina! Practic, începe misiunea de evacuare de urgență a românilor, inclusiv a diplomaților din ambasada de la Kiev, transmite Antena 3. Statul român a luat decizia de a repatra familiile diplomaților din ambasadă de teama începerii războiului. Nu ar fi o surpriză în contextul în care și alte state europene au procedat la fel, inclusiv americanii.

SUA, Marea Britanie, Germania, Australia au anunțat deja planuri de evacuare a personalului ambasadelor. De asemenea, aceste țări, dar și altele – Canada, Finlanda, Letonia, Olanda, Estonia, Japonia, Noua Zeelandă – și-au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Ucraina.

Casa Albă a anunțat că atacul Rusiei asupra Ucrainei ar putea avea loc „în orice zi” și le-a transmis cetățenilor americani să plece în 48 de ore. Mai multe țări au urmat exemplul și au transmis îndemnuri de evacuare.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS