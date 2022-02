LIVE TEXT. Războiul din Ucraina a început. Forțele ruse au pătruns în regiunea Kiev. Reacția lui Putin

A început războiul în Ucraina! Putin a invadat, azi dimineață, la ora 05.00, țara vecină și a făcut-o din toate părțile. Asistăm la o invazie generală. Alături de militarii ruși, luptă și forțe armate din Belarus. Ucraina a instituit Legea Marțială. Sunt bombardate multe orase printre care Odessa și Kiev.

Update 16.25: Iohannis a discutat la telefon cu Zelenski despre susținerea României pentru Ucraina

Update 16.10: Vladimir Putin spune că a așteptat 30 de ani încheierea unui acord cu NATO. „În ultimii 30 de ani am încercat, răbdători, să ajungem la un acord cu NATO privind principiile egalității și indivizibilității securității în Europa. Au trecut „linia roșie.”, a transmis Putin, potrivit paginii ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.

💬 Vladimir Putin: For the US & its allies, it is a policy of containing Russia, with obvious geopolitical dividends. For us it is not only a threat to our interests but to the very existence of our state & to its sovereignty.



Update 15.50: Mii de ucraineni așteaptă să intre în România, în mai multe puncte vamale. Activiștii clujeni se organizează pentru primirea refugiaților.

Mulți au început de dimineață să o ia la pas.

Update 15.45: Ucraina cere ajutor disperat Occidentului: ,,Ucraina are nevoie de mai multă susţinere din partea lumii; este vorba despre susţinere tehnico-militară şi financiară, de sancţiuni dure împotriva Rusiei. Occidentul trebuie să acţioneze astăzi”, este mesajul administrației prezidențiale din Kiev.

Update 15.30: Un avion militar ucrainean a fost doborât în apropiere de Kiev.

Update 15.20: NATO şi-a activat planurile de apărare pentru a desfăşura forţe suplimentare în ţările membre din Europa de Est şi va avea vineri un summit prin videoconferinţă, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, a anunţat joi secretarul general Jens Stoltenberg.

„Am convocat un summit prin videoconferinţă mâine pentru a analiza calea de urmat şi am activat planurile de apărare pentru a putea desfăşura capacitatea forţei de reacţie rapidă acolo unde va fi necesar”, a spus Stoltenberg după ce a condus o reuniune de urgenţă a ambasadorilor la NATO ai statelor membre.

UPDATE, ora 15.10: Forţe ruse au pătruns în regiunea Kievului dinspre Belarus pentru a efectua un atac cu rachete Grad asupra unor ţinte militare.

Huge swarms of Russian Aerospace Forces helicopters racing towards Kiev, attacking Ukrainian Military ground targets on the way pic.twitter.com/rYeA9WxSIf — ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) February 24, 2022

UPDATE, ora 14.20. România NU intră în stare de urgență. Marcel Ciolacu vorbea acum câteva zile despre instituirea stării de urgență în domeniul energiei.

UPDATE, ora 13.45. Suse din teatrul de război anunță că doi militari ruși au fost luați prizonieri de soldații ucraineni.

Soldat rus, prizonier al militarilor ucraineni

Primii soldați ruși,luați prizonieri. Sunt doar niște copii!

Soldații ruși luați prizonieri erau înarmați cu arme de foc, dar și arme albe

UPDATE, ora 13.15. Militarii ruși opresc nave în Marea Neagră. Kremlinul anunță că războiul va continua cât e nevoie. Rușii încearcă demilitarizarea Ucrainei. Navele rusești se află la 45 de kilometri de țărmul României.

UPDATE, ora 13.00. Vineri, 25 februarie, este convocat un summit NATO. În Ucraina nu se mai poate plăti cu cardul. Nu se mai poate alimenta din benzinării.

UPDATE, ora 12.05. Republica Moldova și-a închis spațiul aerian. Cursele sunt orientate spre aeroportul din Iași. Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spînu a declarat că: „Ținând cont de situația din regiune, Consiliul Suprem de Securitate (CSS) a recomandat închiderea spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritiatea Aeronautica Civilă va executa recomandarea, spațiul aerian va fi închis începând cu ora 12:00. Cursele vor fi orientate spre alte aeroporturi”. Ulterior, Guvernul a anunțat că zborurile vor fi redirecționate către Iași.

As Russian forces launched a military assault in Ukraine, explosions have been seen in several Ukrainian cities throughout the night and into Thursday morning.



The Russian military says it has only targeted Ukrainian military assets ⤵️ pic.twitter.com/nwJrwxlCal — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 24, 2022

UPDATE, ora 11.55. Nave de război rusești au ajuns până în apropierea Insulei Șerpilor, din Marea Neagră.

Autoritățile Ucrainene anunță că „două ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagră”, fiind cel mai probabil vorba de nave rusești.

„Două ținte neidentificate s-au apropiat de Insula Șerpilor din Marea Neagră. Se aud amenințări de la ruși care cer ca militarii ucraineni să se predea. Agresorul a folosit canalul internațional de comunicare pentru siguranța navigației”, potrivit unui comunicat.

Oamenii părăsesc Kievul. oamenii se retrag din regiune. Civilii fig de război cu trenul.

UPDATE, ora 11.40. În România sosesc refugiați, dar și turiști surprinși pe teritoriul Ucrainei de război. Unii vin pe jos. Zborurile lor au fost anulate din Ucraina. Muți au venit cu mașinile.

UPDATE, ora 11. 20. Au ajuns în România primii refugiați ucraineni. Mașini din Ucraina sosesc la Sighetul Marmației. La punctele de trecere ale frontierelor se va intensifica fluxul de refugiați. Taberele din Sighetul Marmației se pregătesc să adăpostească câteva mii de persoane.

UPDATE, ora 11.15. Ministerul Afacerilor Externe din România a activat o celulă de criză pentru Ucraina. Ajutăm la acordarea de asistență consulară.

UPDATE, ora 10.15. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a anunțat stare de urgență. iată principalele declarații:

„Dragi cetățeni, în această dimineață Rusia a lansat atacuri militare asupra țării vecine, Ucraina, încălcând flagrant normele dreptului internațional. Comunitatea internațională e unanimă în condamnarea acestui act de ăzboi. În acest context, am convocat Sedința Consiliului Suprem de Securitate pentru a analiza situația.

Guvernul va cere Parlamentului să declare stare de urgență. Vom încerca gestionarea crizei. Am dispus intensificarea eforturilor de patrulare ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a preveni eventualeprovocări”.

Maia Sandu anunță stare de urgență în Republica Moldova

„Solicit cetățenilor care se află în Ucraina să se întoarcă acasă. Frontierele sunt deschise și funcționează în regim extins. Mai multe curse cu destinația Ucraina au aterizat azi la Chișinău.

Vom ajuta oamenii care au nevoie de sprijin. Suntem pregătiți să ajutăm câteva zeci de mii de oameni. Avem pregătite scenarii dacă vom avea flux mare de refugiați. Să fim mai înțelegători și pregătiți să ne ajutăm unii pe ceilalți.

Toate instituțiile statului sunt în stare de alertă. Prioritatea noastră e securitatea oamenilor”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE, ora 10.00. Republica Moldova a decretat stare de urgență.

UPDATE, ora 09.40. Uniunea Europeană a anunțat noi sancțuni împotriva Rusiei.

UPDATE: 09.25. România privește cu îngrijorare situația din Ucraina. Klaus Iohannis a anunțat pentru azi o ședință de urgență CSAT. Întâlnirea va avea loc la ora 11.00.

UPDATE: ora 09.20. Oamenii din Kiev se ascund de bombardamente la metrou.

Oamenii s-au ascuns la metrou de frica bombardamentelor

UPDATE, ora 09.00 Un bloc din Ucraina a fost lovit de o bombă

An apartment complex in Is devastated by bombardment, south of Kharkiv. Untold number of casualties. pic.twitter.com/jdx4CQdGeK — Justin Yau (@PDocumentarians) February 24, 2022

Au apărut imagini cu bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei

Ultimele informații arată că rușii au ajuns în Odessa, la un pas de granița României. Rusia a lansat atacuri armate asupra Ucrainei, în această noapte. Primul atac a fost cu drone.

Scenes we would see in Syria are now taking place in Ukraine’s Kharkiv pic.twitter.com/JrLSrjS5wE — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

UPDATE, ora 08.00. Cetățenii ucraineni au fost sfătuiți să nu iasă din locuințe și să se adăpostească în adăposturile antiatomice.

Străzile capitalei Ucrainei sunt goale.

Rusia susține că atacă doar obiective militare.

În acest moment, în șapte orașe din Ucraina s-au auzit zgomote provocate de bombardamente.

UPDATE, ora 07.30. Războiul din Ucraina a început: sună sirenele în Kiev

Rusia a lansat atacuri armate asupra Ucrainei, în această noapte.

Cetățenii ucraineni au fost sfătuiți să nu iasă din locuințe și să se adăpostească în adăposturile antiatomice.

Străzile capitalei Ucrainei sunt goale.

Rusia susține că atacă doar obiective militare.

Tancuri rusești au invadat Ucraina

Războiul din Ucraina a început. Declarația lui Putin:

Vladimir Putin a avut un discurs în această dimineață, în jur de ora 5:30 (4:30 ora României), în care a declarat că „toate analizele arata că confruntarea Rusiei cu aceste forțe este de neevitat”. Iată principalele declarații:

„URSS a făcut eforturi enorme să evite războiul. Am reușit să distrugem nazismul, dar am pierdut milioane de oameni. Nu vom mai permite așa ceva.

Cei care ne numesc dușmani au mulți bani și posibilități, și știm asta, și știm posibilitățile noastre de a rezista acestor impertinențe. Din punct de vedere militar, Rusia modernă, chiar după destrămarea URSS este una dintre cele mai mari puteri militare.

Nu trebuie să uite nimeni că în cazul unui atac direct la adresa noastră, agresorul va fi distrus și doborât. Acum, cu extinderea NATO în est, situația pentru țara noastă este periculoasă. Mai mult, NATO vor să se extindă și mai mult. Nu ne mai putem doar uita la ce se întâmplă.

Extinderea infrastructurii spre est și acapararea militară Ucrainei. Politica SUA este reținerea Rusiei, pentru noi este o întrebare legata de viata și moarte. Este linia roșie despre care am vorbit.

Au trecut linia roșie. Am luat decizia pentru o operaţiune militară. Acțiunile noastre sunt autoapărare de la amenințările la adresa noastră. Trebuie să mă adresez către militarii ucraineni.

Dragi tovarăși,

Părinții voștri nu s-au luptat cu nazismul pentru ca voi acum să ascultați odinile Kievului. Va cer sa depuneți armele și sa plecați acasă. Toți cei care vor face asta vor fi lăsați sa plece. Câteva cuvinte pentru cei care vor fi seduși sa se implice. Trebuie sa știți ca răspunsul Rusiei va fi imediat. Și va duce la asemenea consecințe cu care nu v-ați mai confruntat. Sper ca am fost auzit.

Dragi ruși, națiunea se ține pe cultură, experienta și capacitatea de a aduna toate forțele pentru a merge înainte. Noi știm că adevărată putere este în adevăr, care este de partea noastră. Sunt convins ca ofițerii ruși își vor îndeplini cu dăruire datoria.

Știu că lumea economică și politică este de partea noastră. Asta însemnă că obiectivele propuse vor fi atinse. Cred în susținerea dumneavoastră. În puterea pe care ne-o dă dragostea pentru patrie”, a declarat Vladimir Putin.

În acest moment, în șapte orașe din Ucraina s-au auzit zgomote provocate de bombardamente.

