FSB susține că Ucraina voia să plătească soldați ruși să se predea cu tot cu avioane

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, (FSB), suține că a dejucat o tentativă a ucrainenilor de a-i convinge pe piloții ruși să se predea cu avioanele din dotare pe teritoriul Ucrainei.

Today FSB announced that they have “foiled a plot by Ukraine’s intelligence services” to lure Russian military pilots to surrender to Ukraine – with their planes – in return for millions of USD in payments (thread).