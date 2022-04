Atac armat la metroul din Brooklyn. Cel puţin 13 răniţi – Imagini dramatice

Cel puţin 13, au rănite şi alte cinci au fost împuşcate la o staţie de metrou din Brooklyn marţi dimineaţă, la oră de vârf.

Martorii povestesc de multe victime. Atacatorul ar fi detonat şi un dispozitiv înainte să fugă. Suspectul a fugit şi martorii spun că purta o vestă portocalie similară angajaţilor de la metrou.

O martoră a spus că au fost trase multe focuri de armă, atât de multe că „le-a pierdut şirul” şi că atacatorul a aruncat şi „ un fel de cilindru care fumega”. Autorul era un bărbat de culoare şi purta mască de gaze.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ