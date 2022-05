Al șaselea pachet de sancțiuni din partea UE față de Rusia

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a anunţat al şaselea pachet de sancţiuni impus Rusiei.

Astfel, Uniunea Europeană propune interzicerea totală a importurilor de petrol rusesc, într-un mod organizat, prin eliminarea treptată a livrărilor de petrol brut în termen de şase luni şi produse rafinate până la sfârşitul anului. De asemenea, UE elimină Sberbank şi alte două bănci importante din Rusia din sistemul financiar global SWFIT, interzice difuzarea a trei televiziuni importante ruseşti în interiorul Uniunii şi realizează o listă de ofiţeri, militari de rang înalt şi alte persoane care au comis crime de război în Bucea şi care sunt responsabili pentru asediul inuman al oraşului Mariupol.

”În primul rând, realizăm o listă de ofiţeri, militari de rang înalt şi alte persoane care au comis crime de război în Bucea şi care sunt responsabili pentru asediul inuman al oraşului Mariupol. Acest lucru trimite un alt semnal important tuturor criminalilor de război de la Kremlin: ştim cine sunteţi şi veţi fi traşi la răspundere”, a subliniat von der Leyen.

”În al doilea rând, eliminăm din sistemul financiar SWFIT Sberbank – de departe cea mai mare bancă a Rusiei şi alte două bănci importante. Astfel, lovim băncile care sunt critice din punct de vedere sistemic pentru sistemul financiar rus şi în ceea ce priveşte capacitatea lui Putin de a distruge. Acest lucru va consolida izolarea completă a sectorului financiar rus de sistemul global”, a mai precizat președintele CE.

”În al treilea rând, interzicem trei televiziuni mari de stat ruseşti să fie difuzate în UE. Nu li se va mai permite să îşi distribuie conţinutul în UE, indiferent de formă, prin cablu, prin satelit, pe internet sau prin aplicaţii pentru smartphone. Am identificat aceste canale TV care au rolul de a fi o portavoce care amplifică agresiv minciunile şi propaganda lui Putin. Nu ar trebui să le mai oferim o scenă pentru a răspândi aceste minciuni. Mai mult, Kremlinul se bazează pe contabili, consultanţi şi specialişti în publicitate din Europa. Acest lucru se va opri acum. Interzicem furnizarea acestor servicii companiilor ruseşti”, a continuat von der Leyen.

”Punctul final al sancţiunilor este următorul: când liderii s-au întâlnit la Versailles, au convenit să elimine treptat dependenţa noastră de energia rusă. În ultimul pachet de sancţiuni am început cu cărbunele. Acum abordăm dependenţa noastră de petrolul rusesc. Să fim clari: nu va fi uşor. Unele state membre sunt puternic dependente de petrolul rusesc. Dar trebuie pur şi simplu să căutăm soluţii în acest sens”, a mai spus şefa executivului UE.

”Acum propunem interzicerea petrolului rusesc. Aceasta va fi o interdicţie completă a importului de petrol rusesc, a transportului său pe cale maritimă şi prin conducte, brut şi rafinat. Ne vom asigura că eliminăm treptat petrolul rusesc într-un mod organizat, într-un mod care să ne permită nouă şi partenerilor noştri să asigurăm rute alternative de aprovizionare şi să minimizăm impactul asupra pieţelor globale. Acesta este motivul pentru care vom elimina treptat livrările din partea Rusiei cu petrol brut în termen de şase luni şi produse rafinate până la sfârşitul anului”, a mai spus ea.

”Astfel, maximizăm presiunea asupra Rusiei, minimizând în acelaşi timp daunele colaterale în ceea ce ne priveşte pe noi şi partenerii noştri din întreaga lume. Pentru a ajuta Ucraina, propria noastră economie trebuie să rămână puternică”, a menţionat preşedinta Comisiei.

”În ceea ce priveşte reconstrucţia economică, Ucraina are nevoie de ajutor imediat, sprijin economic care să o ajute să facă faţă consecinţelor războiului. Am făcut multe până acum, am oferit un pachet de asistenţă microfinanciară şi am oferit ajutor direct bugetului Ucrainei”, a mai explicat ea.

”Am propus să suspendăm toate taxele pentru produse exportate din Ucraina în UE timp de un an. Sunt sigură că Parlamentul European va susţine această propunere”, a argumentat von der Leyen.

”Se estimează că PIB-ul Ucrainei va scădea cu până la 35%-50% doar anul acesta. IMF estimează că Ucraina are nevoie pentru de 5 miliarde de euro pe lună pentru a plăti pensii, salarii, servicii esenţiale”, a mai spus ea.

”Nu putem face singuri asta. SUA au anunţat un pachet de ajutor foarte mare, iar noi trebuie să asigurăm partea noastră. În a doua fază, există un efort de reconstrucţie mai larg. Ştiţi că amploarea distrugerilor afectează economia. Vorbesc despre sute de miliarde de euro. Cred că Europa are o responsabilitate specială faţă de Ucraina. Cu ajutorul nostru şi cu ajutorul instituţiilor financiare internaţionale şi a partenerilor internaţionali, Ucraina poate fi reconstruită pentru următoarea generaţie”, potrivit von der Leyen.

”Propun să începem să lucrăm la un pachet ambiţios de recuperare pentru prietenii noştri ucraineni. Dacă procedăm corect, acest pachet ar trebui să aducă investiţii masive menite să răspundă nevoilor şi reformelor necesare”, a conchis preşedinta Comisiei.

