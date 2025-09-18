Intel explodează pe bursă după ce Nvidia anunță o investiție de 5 miliarde de dolari

Acțiunile Intel au urcat spectaculos, cu peste 26%, joi, după ce rivalul Nvidia a anunțat o investiție de 5 miliarde de dolari în companie, la un preț de 23,28 dolari pe acțiune. În urma știrii, titlurile Intel au ajuns la 31,27 dolari, marcând cea mai mare creștere procentuală într-o singură zi din ultimele aproape cinci decenii. Și Nvidia a câștigat 3,1% pe bursă.

Intel explodează pe bursă

Acordul dintre cele două giganți ai tehnologiei prevede dezvoltarea comună a mai multor generații de produse personalizate pentru centre de date și PC-uri. Intel va produce procesoare x86 personalizate pentru Nvidia, care le va integra în platformele sale de infrastructură AI. De asemenea, Intel va fabrica circuite ce includ hardware Nvidia, destinate pieței de calculatoare personale.

Apreciem încrederea pe care Jensen Huang și echipa Nvidia ne-au acordat-o și privim cu optimism către proiectele ce urmează să aducă inovație și creștere pentru clienți și compania noastră, a transmis CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan.

Contextul este unul marcat de mișcări majore în industria americană de semiconductori. În august, administrația Trump a anunțat că a cumpărat un pachet de 10% din Intel, devenind cel mai mare acționar, printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari. Totuși, oficiali ai Casei Albe au precizat că statul nu a avut un rol direct în tranzacția Intel–Nvidia.

Deși parteneriatul este considerat un „game changer” pentru Intel, compania se confruntă în continuare cu probleme în divizia de foundry, unde a recunoscut că nu a atras clienți importanți. Analiștii Wedbush consideră însă că, alături de implicarea guvernului american, înțelegerea cu Nvidia reprezintă „cea mai bună perioadă pentru Intel după ani de dificultăți”.

În timp ce AMD a pierdut 3% pe bursă în urma anunțului, alte companii din sector, precum Broadcom, Qualcomm și TSMC, au înregistrat creșteri moderate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.