Dinamica creată în urma întrevederii dintre Vladimir Putin și Donald Trump pentru soluționarea conflictului din Ucraina „s-a epuizat în mare măsură”, a declarat miercuri ministrul-adjunct al afacerilor externe rus, Serghei Riabkov, citat de RIA Novosti.

„Din nefericire, trebuie constatat că puternicul impuls de la Anchorage s-a epuizat în mare măsură”, a afirmat Serghei Riabkov, referindu-se la întâlnirea desfășurată pe 15 august în Alaska.

Potrivit lui Riabkov, „acțiuni distructive, în primul rând ale europenilor”, au împiedicat avansarea negocierilor pentru reglementarea conflictului din Ucraina. Rusia cere în special anexarea mai multor regiuni ucrainene, cerere respinsă ferm de Kiev.

Trump își exprimă frustrarea față de Moscova

După revenirea la putere, Donald Trump a încercat să se apropie de Rusia pentru a găsi o soluție la război, însă apropierea nu a generat progrese concrete. În ultimele săptămâni, președintele american a criticat deschis Moscova, comparând Rusia cu un „tigru de hârtie” și subliniind starea critică a economiei ruse.

În paralel, oficialii americani au discutat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina prin intermediul unor state europene, ceea ce a fost considerat de Vladimir Putin drept „o nouă escaladare”.

Rusia amenință cu teste nucleare

Serghei Riabkov a avertizat că Rusia va efectua rapid teste nucleare în cazul în care SUA ar proceda la fel, solicitând Washingtonului să trateze această opțiune „în mod sănătos și responsabil”.

Președintele rus a mai afirmat în octombrie că Moscova are semnale că o altă putere nucleară se pregătește pentru teste, justificând astfel pregătirea Rusiei pentru contramăsuri.

În noiembrie 2023, Putin a semnat legea de revocare a ratificării Tratatului de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT), un pact semnat de 185 de țări, inclusiv Rusia, dar care nu a fost ratificat de SUA, China, Iran sau Israel și nici măcar semnat de India, Pakistan, Coreea de Nord și Siria.

Întâlnirea Trump-Putin a fost văzută inițial ca o oportunitate de mediere, dar conflictul și pozițiile divergente ale părților implicate, alături de acțiunile europenilor și planurile de înarmare ale SUA, au blocat progresul negocierilor și au amplificat tensiunile globale.

