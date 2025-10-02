De către

Rata şomajului ajustată sezonier a crescut uşor în luna august 2025, ajungând la 5,9%, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din iulie.

Numărul estimat al şomerilor s-a ridicat la 481.000 de persoane, arată datele publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Datele oficiale arată că rata şomajului în rândul bărbaţilor a fost de 6,2%, depășind-o pe cea a femeilor cu 0,7 puncte procentuale. În cazul persoanelor de sex feminin, indicatorul s-a situat la 5,5%.

Tinerii, cei mai vulnerabili

„Reţine în continuare atenţia nivelul ridicat, de 23,5%, al ratei şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada aprilie – iunie 2025”, subliniază INS.

Pentru persoanele adulte, rata şomajului a fost estimată la 4,7% în august: 5% pentru bărbaţi şi 4,5% pentru femei.

Totodată, cei din această categorie de vârstă reprezintă 75,7% din totalul şomerilor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.