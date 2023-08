„Inovația e în ADN-ul nostru. Abilitatea de a gestiona ambiguitatea, ne caracterizează“

Interviu cu Simona Pavelescu, CEO HTSS, născută în 1975, absolventă a Academie de Studii Economice București, 1998, Executive MBA Vienna University, Stanford Executive Education

„Măsurile de austeritate fiscală, preconizate a fi adoptate, nu ne găsesc nepregătiți. Comunitatea IT autohtonă se va adapta destul de repede la ce se spune că i s-ar pregăti în 2023”, Simona Pavelescu.

HTSS este o firmă de IT&C, specializată în furnizarea de soluții software pentru afaceri. Înființată în 2012, are peste 1.000 de clienți din 11 țări.

Cartea de vizită, soluțiile inovative htss: Pharmaceutical, software management farmacii; telemedica – telemedicină; omnimedica – pentru clinici și spitale; shiftin – software de planificare automată a turelor, mindclass – platformă de e-learning.

Eliminarea facilităților fiscale va afecta și alte domenii

România liberă: În vara anului 2023, se pare că vom asista la sfârșitul epopeii facilităților fiscale din IT. Douăzeci de ani de paradis fiscal se încheie. Ca manager al www.htssgroup.eu, care are peste patru sute de specialiști IT, angajați, majoritatea tineri, ce veți face?

Simona Pavelescu: Un cadru economic stabil și mai ales predictibil este cheia succesului pentru orice afacere. Eliminarea facilităților fiscale, despre care se vorbește în prezent, nu va afecta doar industria IT, digitalizarea fiind motorul creșterii economice pentru orice industrie. Avem planuri de expansiune, care vor fi afectate, probabil vom reduce investițiile, cu rezultat direct și asupra industriilor noastre partenere, cum ar fi pharma, retail și sănătate. Vom fi nevoiți să încetinim digitalizarea acestor industrii. Ceea ce va avea un impact negativ asupra calității vieții în România.

Rl: Pe fundalul acestor schimbări, ce oportunități de dezvoltare profesională veți putea oferi?

S.P.: „Whatever you are, be a good one” (Orice ai fi, fii bun) zicea Abraham Lincoln. Este motto-ul carierei mele de până în prezent. Cred astfel că un business de succes se datorează celor care-l produc, angajaților competenți. În contextul ce se prefigurează, nu vom diminua investițiile în dezvoltarea profesională a angajaților existenți. Vom fi însă mai selectivi în alegerea capacităților noastre viitoare. Vom căuta, pe termen scurt, cu preponderență competențe superioare, care să ne aducă o contribuție substanțială și imediată.

Rl: Care este filosofia companiei în ceea ce privește inovarea și diversitatea?

S.P.: Fiind o companie IT, inovația este în ADN-ul nostru. Avem astfel proiecte care vizează tehnologii low code/ no code, inteligență artificială, cloudificare etc. Stimulăm diversitatea și atragerea de noi talente prin intermediul Academiei de IT, unul dintre proiectele noastre de suflet. Mulți dintre colegii noștri de astăzi sunt absolvenți ai primei generații ai acestei academii, începute acum unsprezece ani. Diversitatea este esențială într-o industrie dinamică, precum IT-ul. Faptul că board-ul „Htss” este preponderent feminin, lucru atipic pentru o companie de IT, este cel mai bun exemplu în acest sens. Noi credem că liniile de cod pe care le scriem au un impact pozitiv asupra calității vieții, și nu ne sfiim a spune: „a line of code for life.”

Stresul și epuizarea, tratate cu workshop-uri

Rl.: Industria IT este cunoscută pentru presiunea pe care o poate pune pe angajați. Cum gestionați stresul și epuizarea în rândul personalului, al echipei de programatori?

S.P.: Întradevăr, dinamica dezvoltării tehnologice, accelerarea digitalizării, combinată cu dificultatea de a genera rapid competențe în piață, au pus la mare încercare resursele umane existente. Am luat decizia să derulăm o serie de workshop-uri de „well-being,“ numite de noi sugestiv #htssvitamin, pentru angajații noștri, cu participarea unor invitați, din zone diverse de interes.

Rl: Care sunt adevăratele provocări cu care vă confruntați?

S.P.: Lucrez în industria IT de peste douăzeci de ani. Am ales să particip la proiecte de construcție și de transformare. Aceastea sunt principalele noastre provocări. Măsurile fiscale, preconizate a fi adoptate de către guvern, nu ne găsesc nepregătiți, comunitatea IT-ului autohton se va adapta, cred eu, destul de repede – la ce se spune că ni s-ar pregăti. Deoarece succesul nostru se bazează pe forța de adaptare, de puterea de a crea rapid și eficient mixajul dintre produse de infrastructură, servicii (one stop shop) și platforme software integrate, servicii sigure de cloud, rapide și augmentate de inteligența artificială. Abilitatea noastră de a gestiona ambiguitatea, managementul prioritar, ne caracterizează. Calitatea umană va face mereu diferența. Mă consider norocoasă, deoarece sunt înconjurată de o echipă valoroasă.

