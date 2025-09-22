Consumatorii devin tot mai atenți la detalii: 83% sunt mult mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% urmăresc reducerile, înainte de a plasa comenzi

Inflația tot mai ridicată din România începe să lase urme vizibile în comportamentul cumpărătorilor online. Un studiu, realizat în perioada 16–30 iulie 2025, pe un eșantion de 1.036 de respondenți, arată că peste un sfert dintre români și-au redus considerabil cheltuielile online, iar alți aproape 40% au diminuat bugetele la un nivel moderat, scrie Hotnews. Doar un sfert dintre cei chestionați susțin că nu și-au modificat deloc obiceiurile de consum pe internet.

Analiza scoate în evidență faptul că produsele din categoriile „modă și bijuterii” (31%) și electronice (22%) sunt primele la care românii renunță. În schimb, articolele de bază, considerate esențiale, rămân în coșurile virtuale. În plus, consumatorii devin tot mai atenți la detalii: 83% sunt mult mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% urmăresc reducerile, înainte de a plasa comenzi.

„Urmărim constant evoluția pieței de eCommerce, iar datele confirmă o schimbare de comportament determinată de presiunea economică. În această toamnă vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești”, a declarat Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Întrebați concret cu cât au redus bugetele lunare destinate cumpărăturilor online, o treime dintre participanți au indicat valori între 101 și 250 de lei, iar un sfert spun că au cheltuit cu 251–500 de lei mai puțin. De asemenea, aproape 18% dintre respondenți recunosc că au tăiat peste 500 de lei lunar din sumele direcționate către shopping pe internet.

Totuși, reducerea consumului nu se resimte la fel în toate sectoarele. Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică, românii au cheltuit în prima jumătate a anului 2025, circa 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc online, adică pariuri sportive, cazinouri sau loterii. Suma este mai mare decât totalul cheltuielilor pentru cazarea turiștilor în hotelurile din întreaga țară, care a ajuns la 5 miliarde de lei.

Raportat la economia mondială, România contribuie cu 3,1% din cheltuielile online pe jocuri de noroc, deși ponderea sa în PIB-ul global este de doar 0,33%. Practic, românii sunt de zece ori mai activi în această zonă, decât în crearea de valoare economică. Fenomenul fusese semnalat încă din iunie 2024 de Florian Neagu, director în cadrul BNR, care avertiza că majoritatea tranzacțiilor online cu cardul făcute de români, merg către industria jocurilor de noroc.

