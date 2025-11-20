Incredibil! Barcelona i-a cerut lui Lewandowski să nu mai marcheze

Biografia lui Robert Lewandowski dezvăluie un episod neobișnuit petrecut în finalul sezonului 2022-2023.

Robert Lewandowski a avut parte de unul dintre cele mai surprinzătoare momente din cariera sa chiar în primul sezon petrecut la FC Barcelona. Potrivit biografiei „Lewandowski. Cel adevărat”, scrisă de Sebastian Staszewski, atacantul polonez a fost chemat în birou de președintele Joan Laporta și de membri ai consiliului de administrație, cu doar două etape înainte de finalul campionatului 2022-2023. Barcelona era deja campioană, iar Lewandowski conducea detașat clasamentul golgheterilor, având 23 de reușite.

Întâlnirea a avut însă un scop cu totul neașteptat. Conducerea clubului i-a adresat o solicitare rar întâlnită la acest nivel, una care l-a lăsat fără cuvinte pe jucătorul ce tocmai fusese transferat pentru 45 de milioane de euro de la Bayern Munchen.

Conform relatării lui Staszewski, oficialii catalani i-au transmis atacantului că ar fi preferabil să nu mai înscrie în ultimele două partide ale sezonului. Motivul? Barcelona ar fi fost obligată să achite un bonus de 2,5 milioane de euro către Bayern dacă polonezul atingea pragul de 25 de goluri. Surpriza lui Lewandowski a fost totală.

„Nimeni, în cariera lui, nu-i mai ceruse vreodată să facă așa ceva!”, notează autorul cărții, citând reacția starului polonez la discuția purtată cu Joan Laporta.

Barcelona i-a cerut explicit să se oprească la 23 de goluri

Potrivit cărții, mesajul conducerii a fost direct și fără echivoc:

„Robert, avem nevoie să nu mai marchezi goluri în ultimele două meciuri”.

Lewandowski, surprins de solicitare, ar fi acceptat fără să provoace tensiuni suplimentare, iar rezultatul s-a văzut imediat. Deși a fost integralist în ambele partide rămase de disputat, atacantul nu a mai marcat niciun gol. Chiar și așa, titlul de golgheter al Spaniei i-a revenit fără emoții datorită celor 23 de reușite din etapele anterioare.

Episodul scoate la iveală situația financiară complicată a clubului catalan. Barcelona are datorii de 1,4 miliarde de euro și, potrivit unui raport recent, încă nu a achitat integral suma de transfer către Bayern. Campioana Germaniei mai are de primit aproximativ 10 milioane de euro.

Situația economică a fost vizibilă și în alte aspecte din interiorul clubului. Într-o deplasare a echipei, Lewandowski ar fi remarcat lipsa de varietate din meniul oferit jucătorilor. Curios de schimbare, acesta ar fi întrebat bucătarul clubului care este motivul. Răspunsul a fost la fel de dur ca realitatea financiară a Barcelonei:

„Trebuie să economisim bani”, i-ar fi spus acesta.

Episodul prezentat în biografie completează imaginea unui club obligat să gestioneze atent fiecare cheltuială, chiar și atunci când vine vorba despre unul dintre cei mai importanți jucători din lot.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!