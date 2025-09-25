Angajații acordă o valoare mai mare predictibilității și unui mediu de lucru sigur, chiar dacă uneori acest lucru presupune renunțarea la câștiguri potențial mai mari

Un raport realizat de Eltra Logis, companie activă pe piața de transport, logistică și depozitare, arată că instabilitatea economică din România are un efect neașteptat asupra pieței muncii: rata de fluctuație a personalului s-a redus vizibil în prima jumătate a acestui an.

Datele interne ale companiei arată o scădere cu 20% a fluctuației angajaților în perioada ianuarie–iunie 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Fenomenul se resimte în special în rândul șoferilor de cursă lungă, categorie profesională în care companiile s-au confruntat constant cu dificultăți de retenție. Totodată, durata medie a angajării a crescut la 48 de luni, indicând un interes mai ridicat al angajaților pentru stabilitate și siguranță.

Mihai Teodorescu, Managing Director al Eltra Logis, explică această schimbare prin contextul macroeconomic: „Dacă în anii trecuți, instabilitatea era mai degrabă un factor care împingea oamenii să caute alternative, acum asistăm la un comportament opus. Angajații acordă o valoare mai mare predictibilității și unui mediu de lucru sigur, chiar dacă uneori acest lucru presupune renunțarea la câștiguri potențial mai mari. Pentru noi, acest trend înseamnă oportunitatea de a investi mai mult în echipa existentă, în dezvoltarea și retenția ei, în loc să alocăm resurse semnificative doar recrutării.”

Pentru perioada următoare, compania estimează că nivelul fluctuației va rămâne redus. În schimb, Eltra Logis își propune să crească eficiența operațională prin optimizarea proceselor interne, digitalizarea fluxurilor și programe de training, cu scopul de a consolida echipe capabile să răspundă cerințelor tot mai complexe ale pieței. Fondată în 2006, compania a pornit de la un singur depozit în Albota, România, și a ajuns astăzi la o rețea extinsă de centre logistice atât pe plan local, cât și în Spania.

