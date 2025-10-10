Bucureștiul se transformă, între 10 și 12 octombrie, într-un spectacol vizual impresionant, odată cu deschiderea Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, ediția a 9-a.

Evenimentul reunește artiști din România, Franța, Germania și Țările de Jos, care aduc pe Calea Victoriei peste 20 de instalații interactive, proiecții de video mapping și lucrări de artă digitală.

„În aproape un deceniu, Spotlight a devenit unul dintre cele mai îndrăgite evenimente ale oraşului: momentul în care Bucureştiul îşi recapătă energia prin artă, iar oamenii se reconectează sub luminile instalaţiilor şi proiecţiilor create de artişti români şi internaţionali. Astăzi, festivalul este o scenă pentru artiştii locali şi internaţionali – un spectacol colectiv care îi bucură atât pe locuitori, cât şi pe turişti”, a declarat Mihaela Păun, directorul ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti.

„Simbioză” – lumina care unește orașul și natura

Ediția din acest an, curatoriată de scenograful Adrian Damian, are tema „Simbioză”, o invitație la reflecție asupra legăturii dintre om, oraș și mediul înconjurător, prin intermediul luminii.

Traseul principal al festivalului se desfășoară pe Calea Victoriei, între Piaţa George Enescu și Bd. Regina Elisabeta, iar instalațiile se extind și în alte locații – ARCUB – Hanul Gabroveni (str. Lipscani nr. 84–90), Mega Mall, Promenada Mall și Sky Tower (Calea Floreasca 246C).

Instalații spectaculoase care vor lumina Capitala

Printre cele mai așteptate lucrări se numără:

Sol Machina (H3 Studio, România) – o instalație monumentală amplasată la Cercul Militar Național, care reinterpretează energia solară într-un limbaj vizual contemporan;

Pixel-Ghosts (MotionLab, România) – o creație interactivă inspirată de cultura pop și nostalgia pixelilor, la ARCUB – Hanul Gabroveni;

Bird Passing By (Luminariste, Franţa) – o lucrare poetică despre fragilitate și libertate;

Keyframes (Groupe Laps, Franţa) – o coregrafie luminoasă urbană;

Whale (Aerosculpture, Franţa) – o instalație cinetică dedicată fragilității mediului marin;

Energy Pulse by PPC (RIZI Studio) – o expresie artistică a energiei electrice;

alături de lucrările Hulahoop, MorphoClash și Parallel Mind, care vor completa traseul vizual din centrul orașului.

Lista completă a instalațiilor și harta festivalului pot fi consultate pe spotlightfestival.ro și arcub.ro.

Programul Spotlight 2025

Vineri, 10 octombrie

20:30 – Warm-up Party în Piața George Enescu

21:00 – Aprinderea luminilor Spotlight – ediția a 9-a

21:00–23:00 – Circuitul festivalului deschis publicului

Sâmbătă și duminică, 11–12 octombrie

19:00–23:00 – Traseul Spotlight accesibil vizitatorilor

Spotlight Talks – dialoguri despre artă și lumină

În paralel cu traseul expozițional, ARCUB – Sala Mare găzduiește, în 10 și 11 octombrie, seria Spotlight Talks, o platformă de discuții dedicate profesioniștilor și pasionaților de artă digitală și producție de festivaluri.

Printre invitații internaționali ai ediției 2025 se numără nume importante din lumea artei luminii: Anastasia Isachsen (Fjord Oslo Light Festival, Norvegia), Davy & Kristin McGuire (Marea Britanie), Marcello Arosio (Italia), Marko Bolkovic (Croația), Olivier Clape (Franța) sau Tamas Vaspori (SUA).

Participarea la Spotlight Talks este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare prealabilă pe arcub.ro sau iabilet.ro.