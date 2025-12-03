Incendiul devastator din Hong Kong: bilanțul morților urcă la 159, inclusiv un bebeluș de un an

Tragedia produsă în complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po, Hong Kong, capătă proporții tot mai dramatice. Autoritățile au anunțat miercuri că numărul victimelor confirmate a ajuns la 159, printre acestea aflându-se și un bebeluș de doar un an – cea mai tânără victimă identificată până acum. Cea mai vârstnică persoană decedată avea 97 de ani.

Potrivit comisarului-șef al poliției, Joe Chow, 140 dintre victime au fost identificate preliminar, însă numărul total ar putea crește pe măsură ce echipele finalizează analiza resturilor găsite în zonele cu schele prăbușite. În urma căutărilor, au fost descoperite și „fragmente ce par a fi oase umane”, aflate acum în examinare medico-legală.

Percheziții, arestări și suspiciuni de corupție

Poliția a confirmat că șase persoane au fost arestate pentru că ar fi dezactivat intenționat unele alarme de incendiu în timpul lucrărilor de renovare ale complexului. Suspecții sunt acuzați că au oferit informații false serviciilor de pompieri, în timp ce autoritățile investighează posibile acte de neglijență și corupție.

În total, 15 persoane au fost reținute în ultimele zile în contextul investigației privind calitatea lucrărilor de modernizare. Primele concluzii ale anchetei indică faptul că materiale neconforme — inclusiv plase de protecție din material plastic inflamabil și plăci din spumă montate pe ferestre — au contribuit la propagarea rapidă a incendiului.

De asemenea, Chris Tang, Secretarul pentru Securitate al Hong Kongului, a anunțat o investigație asupra Binzhou Inspection and Testing Center din China, instituția care a emis certificatul de siguranță pentru plasele de pe schele.

Schelele, transformate în capcană mortală

La momentul izbucnirii incendiului, complexul se afla într-un amplu proces de renovare, iar clădirile erau acoperite de schele din bambus și plase verzi. Acest strat exterior a acționat asemenea unui combustibil, îngreunând accesul pompierilor și accelerând răspândirea flăcărilor.

Ca măsură imediată, autoritățile au anunțat demontarea tuturor plaselelor exterioare folosite în proiectele de renovare din oraș, până la finalizarea testelor de siguranță.

O tragedie cu impact comunitar și internațional

Printre victime se află și zece lucrători migranți, majoritatea femei din Indonezia și Filipine angajate ca ajutoare domestice, dar și un pompier care a pierit în timpul operațiunilor de salvare.

Aproximativ 30 de persoane sunt în continuare dispărute, iar familiile acestora așteaptă vești în centrele de sprijin amenajate de autorități.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.