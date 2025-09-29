Incendiu la un hotel din Prahova: două persoane, date dispărute, au fost găsite carbonizate

Dana Macsim
incendiu hotel prahova
Sursa: Observatorul prahovean/ Facebook

Pompierii continuă operațiunile de stingere și verifică spațiile interioare

Un incendiu a izbucnit luni dimineață într-un hotel din localitatea Tătărani, județul Prahova, mobilizând mai multe echipaje de intervenție. Cinci persoane se aflau în imobil în momentul declanșării focului. Trei dintre ele au reușit să iasă singure, în timp ce alte două au fost găsite carbonizate de echipele de salvatori, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

La ora 8:36, autoritățile confirmau că incendiul era localizat și nu mai exista pericol de extindere. Incendiul s-a manifestat la o clădire de regim P+1, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperișului. Pompierii continuă totuși operațiunile de stingere și verifică spațiile interioare.

La fața locului acționează cinci autospeciale de stingere, o mașină de descarcerare, o autocisternă, două autoscări și un echipaj SMURD. Intervenția este coordonată de ISU Prahova și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

