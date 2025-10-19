Flăcările s-au extins rapid, iar căldura degajată a determinat fisurarea unei țevi de gaz din zonă

Un incendiu izbucnit duminică după-amiază la două autoturisme parcate pe Bulevardul Pipera, în localitatea Voluntari, a provocat o avarie la o conductă de gaze și a dus la evacuarea a zeci de persoane.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, flăcările s-au extins rapid, iar căldura degajată a determinat fisurarea unei țevi de gaz din zonă. Din măsuri de siguranță, alimentarea cu gaze a fost oprită temporar, iar perimetrul a fost izolat.

„Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme pe Bulevardul Pipera, în Voluntari. Focul s-a propagat către o conductă de gaze aflată în imediata apropiere. Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se asigură măsuri de prevenire și protecție în zonă”, a transmis ISUBIF.

În urma incidentului, aproximativ 58 de persoane care se aflau într-un hotel au fost evacuate preventiv, pentru a evita expunerea la pericolul unei posibile explozii. Echipele de intervenție au verificat structura clădirii și zona afectată, confirmând că nu există victime sau persoane rănite.

Traficul pe Bulevardul Pipera a fost blocat pe durata intervenției, iar echipele furnizorului de gaze au fost chemate la fața locului pentru a remedia fisura produsă la rețea și pentru a evalua riscurile suplimentare.

Incendiul, deși stins rapid, a evidențiat vulnerabilitatea rețelei de distribuție în zonele urbane dens populate, unde un incident minor poate degenera într-o situație cu potențial exploziv. Autoritățile au anunțat că urmează o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale izbucnirii flăcărilor la cele două autoturisme.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube