De către

Creșterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilității pe termen lung a aproape 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în 2300, potrivit unui studiu publicat în revista Nature.

Banchizele, vaste extensii plutitoare ale calotei glaciare, funcționează ca barriere naturale, încetinind fluxul de gheață de pe continent în ocean.

Când aceste platforme devin fragile sau se prăbușesc, pierderea gheții continentale se accelerează, amplificând riscul creșterii nivelului mărilor la nivel global.

Cum se evaluează stabilitatea banchizelor

Cercetătorii au analizat efectele combinate ale topirii gheții cauzate de condițiile atmosferice și oceanice.

Stabilitatea scade atunci când topirea și desprinderea aisbergurilor depășesc constant reacumularea gheții de pe continent, ducând la subțiere și vulnerabilitate crescută la prăbușire.

În scenariul cu emisii ridicate, până la 38 dintre cele 64 de banchize principale ar putea deveni instabile până în 2300. În schimb, majoritatea rămân intacte dacă încălzirea globală este limitată la sub 2°C față de perioada preindustrială.

Impactul asupra nivelului mării

Dacă banchizele vulnerabile s-ar prăbuși, regiunile calotei glaciare protejate de acestea ar putea crește nivelul mărilor cu până la 10 metri la nivel global, potrivit studiului.

