Încă o pierdere pentru tenisul rus! Maria Timofeeva va reprezenta Uzbekistanul în circuitul WTA

Tenisul din Rusia traversează o nouă lovitură importantă. Maria Timofeeva, una dintre cele mai promițătoare jucătoare din noua generație, a decis să reprezinte Uzbekistanul începând din această săptămână. Sportiva în vârstă de 21 de ani, aflată în prezent pe locul 146 WTA, a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, confirmând că a primit cetățenia uzbekă și că va concura sub noul steag în circuitul feminin.

„Sunt onorată să anunț că am primit cetățenia uzbekă, iar începând de astăzi voi reprezenta Uzbekistanul. Sunt mai mult decât entuziasmată de acest nou capitol din viața mea și nu mai am răbdare să joc primul meci al meu reprezentând Uzbekistanul. Mulțumesc tuturor pentru suportul uriaș”, a transmis Timofeeva într-un mesaj publicat pe Instagram.

Jucătoarea originară din Moscova a evoluat până acum sub steag neutru, în conformitate cu regulile impuse de WTA sportivilor ruși și belaruși după declanșarea conflictului din Ucraina.

Dezamăgire în Rusia după plecarea Mariei Timofeeva

Decizia tinerei tenismene a provocat o undă de șoc în presa sportivă rusă, unde era considerată una dintre cele mai talentate jucătoare ale generației sale. Timofeeva a fost la un moment dat clasată pe locul 93 mondial, iar în 2023 a reușit cea mai importantă performanță a carierei, cucerind titlul WTA de la Budapesta, după ce a venit din calificări.

Publicația rusă Sport Express, citată de sportal.blic.rs, notează că motivele exacte ale schimbării cetățeniei nu au fost comunicate, însă speculează că mutarea ar putea fi legată atât de contextul politic internațional, cât și de lipsa sprijinului financiar oferit de Federația Rusă de Tenis jucătorilor tineri.

O tendință tot mai vizibilă în tenisul mondial

Maria Timofeeva nu este singura sportivă rusă care a ales să reprezinte o altă țară în ultimii ani. Printre jucătorii care au făcut deja acest pas se numără:

Daria Kasatkina – care a ales Australia,

– care a ales Australia, Alexander Shevchenko – naturalizat de Kazahstan,

– naturalizat de Kazahstan, Elina Avanesyan – trecută sub drapelul Armeniei,

– trecută sub drapelul Armeniei, Varvara Gracheva și Ksenia Efremova – devenite reprezentante ale Franței,

și – devenite reprezentante ale Franței, Natalia Dzalamidze – care joacă pentru Georgia.

Tendința nu este nouă, dar s-a accentuat după izbucnirea conflictului din Ucraina. În trecut, plecările jucătorilor ruși erau motivate în special de problemele financiare și de lipsa infrastructurii sportive, Federația Rusă nereușind să susțină constant tinerii talentați.

Cele mai cunoscute exemple sunt Elena Rybakina, campioană la Wimbledon și actuală reprezentantă a Kazahstanului, și Alexander Bublik, câștigător a opt titluri ATP și aflat acum în top 20 mondial, care au renunțat la cetățenia rusă încă din perioada junioratului.

O plecare care ar putea deschide o nouă serie de transferuri sportive

Potrivit sursei citate, Federația Rusă de Tenis ar fi fost deja informată că și alți sportivi se gândesc să urmeze exemplul Timofeevei. Presa rusă avertizează că aceasta „probabil nu va fi ultima care părăsește țara pentru a-și continua cariera sub alt steag”.

Pentru Uzbekistan, naturalizarea Mariei Timofeeva reprezintă o oportunitate semnificativă: jucătoarea devine automat cea mai bine clasată sportivă a țării și ar putea ajuta federația locală să obțină acces mai larg la competițiile internaționale de elită.

