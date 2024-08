Primii bebeluși vor veni pe lume în noua maternitate, începând de săptămâna viitoare

Dupa 4 ani de la punerea pietrei de temelie la Maternitatea Bega, aceasta a fost inaugurată oficial. Maternitatea a fost ridicată de la zero, în cadrul proiectului transfrontalier cu Ungaria, intitulat „Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică – ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged”.

Investiţia de 20 de milioane de euro a fost făcută cu finanţare din fonduri europene. De asemenea, investiţia a beneficiat şi de cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Timiş, în valoare de 7,5 milioane de euro, notează Agerpres.

„În ultimii patru ani am reuşit să modernizăm şi să extindem Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean, secţia de Urologie, să accelerăm lucrările la noua secţie de mari arşi, iar astăzi, această nouă maternitate. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un puzzle, care la orizontul anilor 2028-2029 va fi completat şi vom avea aici primul spital regional din ţară, chiar dacă Timişoara nu a fost cuprinsă pe lista acelor spitale regionale construite de la zero prin bani europeni”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica.

Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Dorel Sandesc, a ținut să precizeze: „Foarte important, maternitatea se naște la termen. Iată, slavă Domnului, reușim să atingem acest obiectiv. Să ne gândim că există prea multe exemple de obiective medicale complexe care nu s-au finalizat la timp… Această naștere despre care vorbim, nu a fost ușoară. Am avut momente de criză, blocaje, tensiuni, dar am reușit, cu ajutorul multor oameni care au fost implicați. Noi am spus că foarte mulți am „moșit” acest copil minune numit maternitate”.

Vechea maternitate Bega a Spitalului Judeţean Timişoara a funcţionat într-un imobil construit în anul 1920.



Noua maternitate este situată în campusul Spitalului Judeţean Timişoara, are patru etaje, o capacitate de 126 de paturi şi se întinde pe o suprafaţă de 5.434 de metri pătraţi utili. Este prevăzută cu o secţie ATI, bloc operator, săli de naştere şi camere de gardă, precum şi compartimente de prematuri, fertilizare in vitro, obstetrică-patologică, ginecologie, chirurgie laparoscopică şi histeroscopică, obstetrică fiziologică şi de spitalizare de zi.