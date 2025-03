În primele trei luni ale anului 2025, SUA au înregistrat deja mai multe cazuri de rujeolă decât întregul an 2024

În primele trei luni ale anului 2025, Statele Unite au înregistrat deja mai multe cazuri de rujeolă decât întregul an 2024, cu un total de cel puțin 308 cazuri, comparativ cu 285 în 2024, conform datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Probleme în SUA cu rujeola

Creșterea cazurilor este cauzată în mare parte de un focar extins în statele Texas, New Mexico și Oklahoma.

De la declararea eliminării rujeolei în SUA, media anuală a cazurilor a fost de aproximativ 179, cu o medie de 8 focare pe an, iar majoritatea cazurilor erau legate de astfel de focare, de obicei sub 50 de cazuri, notează CNN.

Anul 2025 reprezintă doar al cincilea an de la 2000 în care un focar de rujeolă a depășit 100 de cazuri și al treilea an în care un focar a depășit 200 de cazuri, după incidentele din 2014 la Disneyland și focarul din 2019 din New York.

Luna trecută, Texas a raportat prima victimă a focarului, un copil de vârstă școlară, care nu fusese vaccinat și nu avea alte condiții medicale preexistente.

De asemenea, autoritățile din New Mexico investighează cauza decesului unei persoane nevaccinate care a fost testată pozitiv pentru rujeolă. Aceasta nu a căutat îngrijiri medicale înainte de deces.

