În Comuna Crucea din județul Constanța, s-au inclus localitățile Băltăgești, Crișan și Șiriu în rutele de transport public intrajudețean!

”Vă povesteam acum aproape 1 an despre faptul că se discutau traseele de transport public intrajudețean și că solicitasem includerea localităților Băltăgești , Crișan și Șiriu în rutele de transport . Nu știu câți m-ați crezut la acel moment știut fiind faptul că după revoluție nu a existat rută regulată de transport public dar se pare că se întâmplă acest lucru . Inclusiv vineri pe 30 Decembrie am fost la Consiliul Județean Constanta și am vorbit cu vicepreședintele Stelian Gima și mi-a confirmat faptul ca s-au semnat licențele de transport și că începând cu noul an vom fi incluși în rutele de transport,” spune Primarul comunei Crucea, Iulian Tudorache.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!