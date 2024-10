Impozitarea veniturilor excepționale, o măsură anunțată în repetate rânduri de premierul Marcel Ciolacu, este privită cu scepticism de specialiștii în fiscalitate, potrivit portalului Termene.ro.

Experții consideră că această inițiativă este dificil de implementat, în special din cauza problemelor tehnice legate de infrastructura ANAF, care nu are încă toate bazele de date integrate și funcționale.

Conform propunerilor avansate de PSD la începutul anului, veniturile excepționale sunt definite ca fiind cele obținute în afara salariilor sau veniturilor asimilate acestora, care depășesc un anumit prag.

Consultantul fiscal Adrian Negrescu subliniază că, fiind un an electoral, măsura este mai degrabă una de campanie, cu șanse reduse de a deveni realitate. „Statul este incapabil să monitorizeze ceea ce se întâmplă din perspectiva venitorilor, mai ales a celor nedeclarate. De exemplu, în Spațiul Public Virtual (SPV) nu s-a integrat datele dintr-un județ și în altul. Adică, dacă omul respectiv a avut două adrese diferite în cursul unui an sau în cursul ultimilor ani practic datele nu sunt adunate într-o radiografie completă a situației financiare pe care o are acel om”, a explicat Negrescu pentru Termene.ro.

Infrastructura software a ANAF, care necesită modernizări semnificative, un alt obstacol.

Un exemplu recent este întârzierea aplicării taxei pe lux, programată inițial pentru aprilie 2024, dar amânată din cauza dificultăților tehnice legate de transmiterea datelor de către autoritățile locale.

Taxa pe lux, care se aplică mașinilor mai scumpe de 375.000 de lei și locuințelor cu o valoare de peste 2,5 milioane de lei, a fost introdusă doar după ce ANAF a găsit soluții tehnice pentru colectarea datelor necesare.

Similar, impozitarea veniturilor excepționale ar necesita o modernizare amplă a sistemelor fiscale pentru a funcționa corect, ceea ce ar putea dura ani de zile, a avertizat Negrescu.

Premierul Marcel Ciolacu a susținut în mai multe rânduri necesitatea impozitării veniturilor excepționale, ceea ce ar presupune o modificare a cotei unice actuale. Conform propunerii, veniturile care depășesc 50.000 de euro peste salarii într-un an fiscal ar fi considerate excepționale și ar fi supuse unor impozite mai mari.