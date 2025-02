Ne dorim pace la granița cu Ucraina, dar vrem și un sprijin financiar și militar pentru Ucraina, a declarat președintele interimar al României

Președintele interimar, Ilie Bolojan, a susținut o conferință de presă, la două zile după ce au avut loc la Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare pentru pregătirea poziției României la Reuniunea extraordinară a Consiliului European din 6 martie 2025, care va avea loc la Bruxelles.

„Am susținut câteva chestiuni de principiu: o încetare a focului care nu este urmată de un acord de pace care să ofere garanții de stabilitate, poate fi doar un intermezzo pentru un nou început al conflictului. Dacă s-ar menține această agresivitate a Rusiei, Ucraina poate să fie doar prima victimă. Cred că pentru noi susținerea unei stabilități, atât pentru a proteja Rep. Moldova, cât și România, este o chestiune importantă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a mai precizat că va pleda pentru menținerea trupelor americane și ale aliaților pe teritoriul țării noastre, o prezență care „nu a făcut altceva decât să întărească securitatea Europei”.

„E important să avem o stabilitate politică și guvernamentală. E o problemă de a fi stabili, într-o situație globală care dă semne de instabilitate”, a mai spus Bolojan.

Președintele interimar a mai declarat că „Avem o unanimitate că toți ne dorim ca acest conflict să înceteze, ne dorim o pace la graniță. Ne-am dezvoltat ca țară, pentru că avem această apartenență la UE, ceea ce a însemnat fonduri europene importante”.

„Noi credem că, în continuare, lucrurile se vor stabiliza. Suntem convinși că NATO va rămâne un scut important de protecție, nu doar în Europa, ci și în alte părți ale lumii”, a mai spus Bolojan.

„România a avut o creștere a bugetului dedicat apărării. În 2023, am fost sub 1,5%. În 2024, am ajuns la peste 2,2%. Există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielile de apărare. Există acest acord în aproape toate țările”. Ilie Bolojan a precizat că România are deja un buget de apărare crescut și că ar putea ajunge, în etape, la 3% din PIB.

