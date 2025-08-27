Premierul Ilie Bolojan a transmis, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, că România rămâne un partener de neclintit, angajat să sprijine aspirațiile europene ale statului vecin și să înfrunte provocările alături de acesta.

„România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, aşa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenţei statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie şi tradiţii a creat spaţiul prieteniei şi solidarităţii între statele noastre”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un comunicat oficial.

Parcursul european al Moldovei, prioritate pentru București

Șeful Executivului a subliniat că „sprijinul ferm, aplicat şi multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este pasul firesc al relaţiei noastre frăţeşti”.

El a reamintit vizita sa recentă la Chișinău, menționând că „indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările şi vom continua să fim punctul de sprijin al fraţilor noştri de peste Prut care aspiră la o viaţă mai bună, la prosperitate, la drepturile şi libertăţile conferite de statutul european. La mulţi ani Republicii Moldova şi cetăţenilor săi!”.

Washingtonul, mesaj de susținere pentru Chișinău

Și Statele Unite au transmis felicitări Republicii Moldova, într-un context marcat de tensiunile provocate de influența Rusiei.

Secretarul de stat Marco Rubio a publicat pe site-ul Departamentului de Stat un mesaj prin care a reafirmat solidaritatea americană:

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Moldovei cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a Independenţei. De când Moldova şi-a dobândit suveranitatea, ţările noastre au fost solidare în a sprijini libertatea, democraţia şi un viitor sigur şi prosper”.

Oficialul american a adăugat că „Statele Unite apreciază parteneriatul puternic cu Moldova” și și-a exprimat angajamentul de a sprijini dialogul, creșterea economică și suveranitatea națională.

Mesaj în limba română din partea diplomatului american la Chișinău

Noul însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz, numit la începutul lunii august, a publicat pe rețelele sociale un mesaj video în limba română:

„Aş dori să felicit toţi cetăţenii Republicii Moldova cu ocazia aniversării a 34 de ani de la proclamarea independenţei. Este o zi în care celebrăm curajul, spiritul şi tradiţiile unice care fac ţara atât de specială. SUA sunt mândre să vă fie alături în timp ce continuaţi să construiţi un viitor democratic, prosper şi sigur”.

Diplomatul a adăugat:

„Nu este prima dată când celebrez acest eveniment important în ţara dvs. frumoasă. Am avut norocul să activez în Moldova în trecut şi sunt foarte onorat să revin aici”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.