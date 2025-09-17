Combaterea evaziunii fiscale este o direcție importantă, a afirmat marți seara premierul Ilie Bolojan, care a susținut că a pus presiune pe ANAF, unde este o nouă conducere, iar începând de miercuri va fi o nouă conducere și la Vamă.

Într-o emisiune la Antena 3 CNN, el a fost întrebat când ‘va ataca’ Guvernul reforme care ‘chiar contează’, privitoare, între altele, la sancționarea muncii la negru în domenii precum cel al construcțiilor, combaterea marii evaziuni fiscale și soluționarea problemelor care țin de impozitare excesivă și hiper-reglementare.

‘Noi, în afară de modul în care am distribuit banii, în afară de modul în care i-am cheltuit, avem niște probleme sistemice pe care, dacă nu le atacăm și pe astea, nu vom reuși să corectăm lucrurile. Gândiți-vă că o bună parte din impozitele care au stabilite nu se încasează și atunci degeaba ridici cotele de TVA, de exemplu, sau alte impozite, pentru că, dacă nu le încasezi efectiv, produci o discriminare și mai mare, pentru că cei care sunt corecți vor plăti ceva mai mult, cei care nu sunt, nu vor plăti deloc în continuare. Și combaterea evaziunii fiscale este o direcție importantă și am pus presiune pe ANAF și pun în continuare, e o nouă conducere. Va fi o nouă conducere, de mâine, și la Vamă, în așa fel încât să fie combătută evaziunea fiscală într-o manieră în așa fel încât fiecare om care câștigă în România să plătească o contribuție la bugetul de stat, pentru că altfel nu putem avea banii să mergem către investiții ‘, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că, în afară de modificările legislative operate deja, care nu mai permit lucruri ce în trecut se întâmplau în cascadă, organele de control trebuie să își facă datoria.

