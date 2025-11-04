Iga Swiatek nu știe să piardă! Gest controversat după eșecul cu Rybakina la Turneul Campioanelor

Poloneza a ignorat arbitrul de scaun după înfrângerea categorică suferită la Riad, fiind criticată pentru lipsă de fair-play.

Iga Swiatek, liderul mondial din Polonia, a pierdut surprinzător luni seară în fața Elenei Rybakina, scor 3-6, 6-1, 6-0, în etapa a doua a Turneului Campioanelor de la Riad, și a provocat un val de reacții negative printr-un gest considerat lipsit de sportivitate.

După ce jucătoarea din Kazahstan a obținut victoria, cele două s-au salutat regulamentar la fileu, însă Swiatek a ales să-l ignore complet pe arbitrul de scaun, refuzând să dea mâna cu acesta — un gest standard în circuitul WTA. În schimb, Rybakina a urmat protocolul și a strâns mâna oficialului.

Momentul a fost surprins de jurnalistul portughez Jose Morgado, care a postat clipul pe rețelele sociale, însoțit de comentariul: „Un gest neașteptat din partea liderului mondial. Swiatek l-a ignorat pe arbitru după meci.” Reacțiile au fost imediate, numeroși comentatori și fani acuzând-o pe sportivă de lipsă de fair-play și atitudine neprofesionistă.

Un meci început promițător, terminat în dezastru

Partida părea să decurgă perfect pentru Swiatek, care și-a adjudecat primul set cu 6-3, impunându-se printr-un joc agresiv și precis. Totul s-a schimbat însă începând cu setul al doilea, când Rybakina a dominat complet: a câștigat 12 din ultimele 13 game-uri, iar poloneza nu a mai reușit să câștige niciun ghem în decisiv.

Rezultatul final, 3-6, 6-1, 6-0, marchează o contraperformanță istorică pentru liderul mondial, care nu mai pierduse un set la 0 într-un turneu major de la începutul sezonului.

Swiatek, criticată și în trecut pentru atitudinea din timpul meciurilor

Incidentul de la Riad nu este primul de acest fel pentru jucătoarea poloneză. În 2025, la Roland Garros, ea a fost surprinsă având o discuție tensionată cu arbitrul de scaun Kader Nouni, după o decizie verificată la cererea acestuia. Vizibil iritată, Swiatek i-a spus atunci: „Nu ți-am cerut să verifici.”

De-a lungul ultimelor luni, mai mulți specialiști au remarcat dificultățile sale de a gestiona momentele tensionate, deși în plan sportiv rămâne una dintre cele mai dominante jucătoare din circuit.

Trei seturi pierdute la 0 într-un singur sezon – un record negativ

Înfrângerea de luni consemnează o statistică rară în tenisul feminin: Iga Swiatek a devenit prima jucătoare din ultimii 12 ani care pierde trei seturi decisive la 0 într-un singur sezon.

Înaintea meciului cu Rybakina, poloneza mai fusese învinsă cu 0-6 în setul decisiv de Aryna Sabalenka, la Roland Garros, și de Emma Navarro, la Beijing. Ultima sportivă care înregistrase o astfel de serie a fost Flavia Pennetta, în 2013.

Urmează un duel decisiv cu Anisimova

În ciuda eșecului, Swiatek are șanse să se califice mai departe în fazele eliminatorii, însă este obligată să câștige următorul meci, programat împotriva americancei Amanda Anisimova, în ultima etapă a grupelor.

Forma slabă și tensiunile vizibile din timpul meciurilor ridică semne de întrebare asupra stabilității psihice a liderului mondial, care, deși domină circuitul WTA prin constanță și forță, continuă să fie criticată pentru comportamentul din afara punctelor de joc.

