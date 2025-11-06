Iga Swiatek, discurs impresionant după eliminarea de la Turneul Campioanelor! Poloneza, exemplu de echilibru și maturitate

Numărul doi mondial a vorbit despre eșecuri, lecții și viitor, după ce a ratat calificarea în semifinalele competiției de la Riad

Iga Swiatek a oferit un discurs demn de o adevărată campioană după eliminarea de la Turneul Campioanelor. Deși a pierdut două meciuri consecutive în care a avut avantajul de 1–0 la seturi, numărul doi mondial a demonstrat un echilibru remarcabil și o maturitate ieșită din comun, afirmând că nu are regrete și că va continua să muncească pentru a-și îmbunătăți jocul.

Swiatek a fost învinsă miercuri seară de Amanda Anisimova, scor 7–6, 4–6, 2–6, ratând calificarea în semifinalele grupei „Serena Williams”. A fost al doilea eșec consecutiv pentru poloneză, după cel cu Elena Rybakina, ambele venite după câștigarea primului set – o premieră neplăcută în cariera ei.

Venită la Riad după o a doua jumătate de sezon excepțională, în care a cucerit trofeele de la Wimbledon și Cincinnati, Swiatek era văzută de specialiști drept principala rivală a Arynei Sabalenka. Totuși, în Arabia Saudită, micile detalii au făcut diferența, iar campioana poloneză a părăsit competiția mai devreme decât se aștepta.

„Am făcut tot ce am putut. Nu am regrete”

După meciul cu Anisimova, Swiatek a surprins prin tonul pozitiv și luciditatea analizei sale:

„Sincer, am făcut tot ce am putut astăzi, așa că nu am regrete. Am simțit că sunt în elementul meu, că am abordat meciul cu o mentalitate pozitivă. Poate am jucat unele puncte prea scurt, dar știu că tenisul meu nu va fi întotdeauna perfect. Am luptat și nu am renunțat. Nu a fost suficient, ceea ce mă întristează, dar atunci când dai totul și nu este suficient, înseamnă că trebuie să muncești mai mult. M-am simțit bine fizic, mental și în ceea ce privește tenisul meu. Condițiile de aici au fost pozitive. Poate am câștigat prea mult în anii precedenți și asta e karma… E greu de spus. Voi continua să muncesc și vom vedea dacă voi culege aceste roade în curând”, a declarat Swiatek.

Un final de sezon cu suișuri și coborâșuri

Înfrângerea de la Riad marchează sfârșitul unui an complex pentru jucătoarea poloneză. După o perioadă dificilă în primăvară, când ajunsese până pe locul 8 mondial, Iga Swiatek a revenit spectaculos, câștigând trei din cele patru finale disputate în a doua parte a sezonului.

Eliminarea de la Turneul Campioanelor nu umbrește însă parcursul ei din 2025, un an în care Swiatek și-a reafirmat statutul de una dintre cele mai complete jucătoare din circuit — o sportivă care știe să câștige, dar și să piardă cu demnitate.

