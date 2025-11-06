Iga Swiatek, discurs impresionant după eliminarea de la Turneul Campioanelor! Poloneza, exemplu de echilibru și maturitate

De către
Dragos Soneriu
-
0
7
korea open tennis day 7
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 21: Iga Swiatek of Poland poses with the trophy following victory in the Women's Singles Final match on Day Seven of the Korea Open Tennis Championship 2025 presented by Motiva at Seoul Olympic Park Tennis Center on September 21, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)

Numărul doi mondial a vorbit despre eșecuri, lecții și viitor, după ce a ratat calificarea în semifinalele competiției de la Riad

Iga Swiatek a oferit un discurs demn de o adevărată campioană după eliminarea de la Turneul Campioanelor. Deși a pierdut două meciuri consecutive în care a avut avantajul de 1–0 la seturi, numărul doi mondial a demonstrat un echilibru remarcabil și o maturitate ieșită din comun, afirmând că nu are regrete și că va continua să muncească pentru a-și îmbunătăți jocul.

Swiatek a fost învinsă miercuri seară de Amanda Anisimova, scor 7–6, 4–6, 2–6, ratând calificarea în semifinalele grupei „Serena Williams”. A fost al doilea eșec consecutiv pentru poloneză, după cel cu Elena Rybakina, ambele venite după câștigarea primului set – o premieră neplăcută în cariera ei.

Venită la Riad după o a doua jumătate de sezon excepțională, în care a cucerit trofeele de la Wimbledon și Cincinnati, Swiatek era văzută de specialiști drept principala rivală a Arynei Sabalenka. Totuși, în Arabia Saudită, micile detalii au făcut diferența, iar campioana poloneză a părăsit competiția mai devreme decât se aștepta.

„Am făcut tot ce am putut. Nu am regrete”

După meciul cu Anisimova, Swiatek a surprins prin tonul pozitiv și luciditatea analizei sale:

„Sincer, am făcut tot ce am putut astăzi, așa că nu am regrete. Am simțit că sunt în elementul meu, că am abordat meciul cu o mentalitate pozitivă. Poate am jucat unele puncte prea scurt, dar știu că tenisul meu nu va fi întotdeauna perfect. Am luptat și nu am renunțat. Nu a fost suficient, ceea ce mă întristează, dar atunci când dai totul și nu este suficient, înseamnă că trebuie să muncești mai mult. M-am simțit bine fizic, mental și în ceea ce privește tenisul meu. Condițiile de aici au fost pozitive. Poate am câștigat prea mult în anii precedenți și asta e karma… E greu de spus. Voi continua să muncesc și vom vedea dacă voi culege aceste roade în curând”, a declarat Swiatek.

Un final de sezon cu suișuri și coborâșuri

Înfrângerea de la Riad marchează sfârșitul unui an complex pentru jucătoarea poloneză. După o perioadă dificilă în primăvară, când ajunsese până pe locul 8 mondial, Iga Swiatek a revenit spectaculos, câștigând trei din cele patru finale disputate în a doua parte a sezonului.

Eliminarea de la Turneul Campioanelor nu umbrește însă parcursul ei din 2025, un an în care Swiatek și-a reafirmat statutul de una dintre cele mai complete jucătoare din circuit — o sportivă care știe să câștige, dar și să piardă cu demnitate.

