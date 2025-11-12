Reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au anunțat miercuri propunerea unui „acord pentru Justiție și stabilitate instituțională”, înaintea întâlnirii convocate de președintele României la Palatul Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților.

Documentul subliniază că „Justiția nu poate fi subiect de campanie, țintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităților altor puteri ale statului”.

Instituția solicită depășirea rapidă a crizei actuale prin clarificări publice privind jalonul 215 și adoptarea unei soluții legislative unitare privind pensionarea.

Șase angajamente pentru protecția statului de drept

ICCJ propune un acord structurat în șase puncte principale, primul dintre ele vizând respectarea Justiției în statul de drept:

„Toate puterile statului se angajează să respecte independența și rolul constituțional al Justiției, ca fundament al democrației și garanție a drepturilor cetățenilor. Respectarea hotărârilor instanțelor judecătorești, a deciziilor Curții Constituționale și a recomandărilor Comisiei Europene reprezintă expresia angajamentului României față de valorile statului de drept și de apartenența sa la Uniunea Europeană”, se arată în document.

Cel de-al doilea punct vizează încetarea atacurilor politice asupra Justiției, iar ICCJ solicită autorităților publice să asigure un climat de respect, echilibru și neutralitate politică.

Comunicare publică responsabilă și stabilitate legislativă

Al treilea punct prevede implementarea unui cod de conduită pentru comunicarea publică pe teme de justiție, bazat pe adevăr, echilibru și respect instituțional, pentru a preveni denaturarea informațiilor și politizarea actului de justiție.

Al patrulea punct se concentrează pe protejatul sistemului judiciar și garantarea statutului magistraților:

„Justiția trebuie recunoscută ca infrastructură de stabilitate instituțională, fără de care nu există economie funcțională, investiții sau credibilitate europeană. Se garantează un cadru legislativ stabil, previzibil și echitabil pentru statutul magistraților, care să asigure independența judecătorilor și protecția acestora împotriva oricărei forme de presiune sau ingerință”, precizează documentul.

