Înalta Curte de Casație și Justiție a schimbat joi soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond în Dosarul Ferma Băneasa privindu-l pe milionarul Remus Truică.

Decizia are la bază identificarea unor fapte și împrejurări noi care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare, elemente care pot schimba perspectiva asupra cauzei. Instanța Supremă precizează însă că această procedură nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei.

În Dosarul 31/64/2025 privind pe Truică Remus, în calitatea de revizuent, completul de judecată a schimbat soluția de inadmisibilitate a revizuirii pronunțată de instanța de fond prin decizia pronunțată astăzi.

Această hotărâre nu soluționează cauza pe fond

Instanța Supremă a fost învestită cu apelul împotriva hotărârii pronunțată de Curtea de Apel Ploiești prin care fusese respinsă cererea de revizuire, ca inadmisibilă. Cererea a fost întemeiată pe cazul de revizuire de la articolul 453 alineatul 1 litera a: s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a admite în principiu cererea de revizuire are la bază identificarea unor fapte și împrejurări noi, care nu au fost cunoscute sau analizate de instanțele anterioare. Aceste elemente pot schimba perspectiva asupra cauzei, oferind posibilitatea de a reevalua probele și circumstanțele în care a fost pronunțată condamnarea.

Înalta Curte precizează că procedura nu echivalează cu soluționarea definitivă a cauzei.

