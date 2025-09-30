Iarna bate la ușă: temperaturi scăzute, ploi și ninsori la final de septembrie

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza, anunțând o răcire accentuată a vremii, ploi consistente și ninsori în zonele montane înalte

Potrivit ANM, maximele vor coborî între 11 și 20 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane. În Transilvania și Moldova sunt așteptate cantități de precipitații de până la 25 l/mp. La altitudini de peste 700 de metri va ninge, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5–10 cm.

Ploile și răcirea accentuată vor afecta întreaga țară, iar în zonele montane se vor instala condiții de iarnă autentică. Un val de aer polar, venit dinspre nord-est, va determina scăderea bruscă a temperaturilor și extinderea precipitațiilor în majoritatea regiunilor.

La altitudini de peste 1.800 de metri se va menține vremea de iarnă, iar începând de marți noaptea sunt posibile lapovițe și ninsori în Carpații Orientali. Temperaturile nocturne ar putea coborî sub zero grade în depresiuni, iar valorile maxime nu vor depăși 7–19 grade în următoarele zile.

Pe regiuni, răcirea va fi generalizată: în Banat, Crișana și Transilvania, mediile termice diurne vor scădea până la 10–12 grade la început de octombrie, urmând ca, în a doua săptămână, temperaturile să revină treptat la valori mai apropiate de mediile perioadei. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, maximele nu vor depăși 11–15 grade în următoarele zile, cu probabilitate ridicată de ploi, în jurul datei de 4 octombrie.

La munte, temperaturile vor coborî până la -2 grade pe timpul nopții, iar mediile maxime vor fi de doar 3–5 grade în primele zile din octombrie, cu ninsori consistente în zonele înalte.

