Huțupan și Amariei, în Hall of Fame! O recunoaștere istorică pentru handbalul românesc

Luminița Huțupan Dinu și Carmen Amariei, două dintre cele mai mari figuri ale handbalului românesc, vor fi incluse în Hall of Fame al Federației Europene de Handbal (EHF) pe 14 decembrie, la Viena.

Evenimentul, organizat cu o zi înainte de finala Campionatului European feminin, va aduce un omagiu sportivilor care au lăsat o amprentă de neșters asupra handbalului european și mondial.

Aceasta este a doua oară consecutiv când România are reprezentante în această galerie de elită, după ce Cristina Vărzaru și Narcisa Lecușanu au fost onorate în 2023. Huțupan și Amariei completează lista gloriilor recunoscute internațional, subliniind contribuția semnificativă a handbalului românesc la dezvoltarea acestui sport.

Cariera impresionantă a Luminiței Huțupan Dinu

Considerată unul dintre cei mai mari portari din istoria handbalului, Luminița Huțupan Dinu, acum în vârstă de 53 de ani, a avut o carieră extraordinară. Ea a cucerit trei Ligi ale Campionilor (2001, 2002 cu Krim Ljubljana și 2003 cu Kometal Skopje), două Supercupe ale Europei (2004 cu Krim, 2007 cu Oltchim), Cupa Cupelor (2007) și numeroase titluri naționale în România și Slovenia.

Performanțele sale cu echipa națională includ locul 4 la Campionatul European din 2000, găzduit chiar în România. Cu reflexe incredibile și o longevitate remarcabilă în sport, Huțupan Dinu este o adevărată legendă, fiind descrisă de mulți specialiști drept un etalon pentru poziția de portar în handbalul mondial.

Carmen Amariei: un simbol al perseverenței și talentului

Carmen Amariei, interul stânga de temut, a avut și ea o carieră spectaculoasă. La 46 de ani, Amariei rămâne un model pentru tinerii sportivi, cu două Ligi ale Campionilor câștigate (2005 și 2007 cu Slagelse) și multiple titluri naționale în România, Franța și Danemarca. Performanțele sale au fost dublate de o atitudine profesionistă, care i-a adus respectul întregii comunități handbalistice.

„Mă bucur foarte mult pentru această onoare. Să intri în Hall of Fame înseamnă că am făcut ceva bun pentru acest sport. Este un moment special pentru mine, care îmi confirmă că am contribuit semnificativ la handbal. Felicit și colegele care au fost incluse anul trecut și mă mândresc cu această recunoaștere internațională”, a declarat Amariei.

România, un nume de referință în handbalul internațional

În acest an, Hall of Fame include 21 de sportivi de renume, printre care francezul Nikola Karabatic, danezul Mikkel Hansen și norvegianca Stine Oftedal, toți campioni olimpici, mondiali și europeni. Evenimentul va aduce la Viena peste 500 de invitați, celebrând excelența în handbal.

„Suntem încântați să onorăm legendele acestui sport. Aceste personalități au lăsat o amprentă incredibilă asupra handbalului, atât prin performanțele lor, cât și prin influența lor asupra sportului”, a declarat Michael Wiederer, președintele EHF.

Recunoașterea unui palmares de excepție

Alături de Huțupan și Amariei, alte mari nume ale handbalului internațional, precum Mats Olsson, Anja Andersen sau Luc Abalo, vor fi onorate pentru contribuția lor extraordinară.