Un atac cu rachetă lansat de gruparea teroristă Hezbollah a ucis 12 copii în Înălţimile Golan, anexate de Israel. Oficialii de la Tel Aviv promit că vor răzbuna aceste morţi şi au mutat deja tancuri la frontiera cu Liban, potrivit Antena 1.

Mai multe ţări, printre care şi România, le cer propriilor cetăţeni să părăsească zona de urgenţă. Autorităţile de la Bucureşti le reamintesc celor aproximativ 1500 de cetățeni români din Liban riscurile de securitate la care se expun dacă rămân şi le recomandă celor care vor să ajungă acolo să evite orice călătorie în această ţară. Şi Norvegia, Franţa sau Belgia le-au cerut cetăţenilor lor să plece din Liban. Azi, un nou val de rachete a lovit nordul Israelului, în apropierea graniţei. Proiectilele lansate de teroriştii Hezbollah au fost interceptate însă rapid şi nu au provocat pagube însemnate.

Turcia ameninţă Israelul că s-ar putea implica în conflict

Cabinetul israelian de securitate s-a întrunit de urgenţă şi, după patru ore de discuţii, a hotărât că premierul israelian şi ministrul Apărării vor decide cum şi când vor răspunde acestor atacuri repetate. Pe reţelele sociale, mai mulţi utilizatori au încărcat imagini în care tancurile israeliene erau transportate spre graniţa cu Liban. „Hezbollah, partenerul Iranului în regiune, Hezbollah nu va fi exonerat de acest eveniment, chiar dacă neagă implicarea. Au tras, vor plăti preţul şi vor plăti un preţ uriaş pentru acţiunile lor”, a declarat Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării.

Promisiunile făcute de oficialii de la Tel Aviv nu l-au mulţumit însă pe preşedintele turc Recep Erdogan, un susţinător important al palestinienilor din Fâşia Gaza, care a ameninţat direct Israelul. „Aşa cum am intrat în Karabakh (n.r. – regiune din Azerbaijan), aşa cum am intrat în Libia, am putea să le facem ceva similar. Nu avem motiv să nu facem aşa ceva”, a declarat Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei. Între timp, pe marile aeroporturi internaţionale s-au făcut cozi interminabile în sălile de aşteptare, după ce mai multe companii aeriene au anunţat abrupt că vor anula toate zborurile spre Beirut, pe fondul unei escaladări militare.

Noile tensiuni din Orientul Mijlociu vin pe fondul atacului lansat asupra Israelului în nordul ţării. O rachetă neinterceptată a lovit un teren de fotbal din zona Înălţimilor Golan chiar în timpul meciului. 12 copii au murit, iar alţi 13 au fost răniţi. Gruparea teroristă Hezbollah a subliniat, într-un comunicat, că nu are nimic de-a face cu incidentul.

Erdogan ridică miza: Israelul amenințat cu un război deschis

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat că Turcia ar putea interveni în Israel, așa cum a făcut-o în trecut în Libia și Nagorno-Karabah

Erdogan a fost un critic înverșunat al ofensivei Israelului în Gaza. Președintele turc a deschis subiectul, la o întâlnire a partidului său de guvernământ AK, în orașul natal, Rize.

„Trebuie să fim foarte puternici, astfel încât Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. Așa cum am intrat în Karabakh, așa cum am intrat în Libia, s-ar putea să facem ceva similar cu ei. Nu există niciun motiv pentru care să nu putem face asta… Trebuie să fim puternici pentru a putea face acești pași”, a adăugat Erdogan în discursul televizat.

